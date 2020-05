¿Qué jugadores extranjeros se han candidateado para la Selección mexicana?

Estos son los elementos que se postularon ellos solos para integrar en algún momento el representativo nacional.

No importa dónde hayan nacido. Ellos prefieren los tacos, el tequila y el mariachi. O al menos en teoría, puesto que preferirían a la Selección mexicana que a las de sus respectivas tierras. Son los foráneos que se han autopropuesto para engrosar las filas del Tricolor en algún momento de sus carreras.

Más allá de si son buenos futbolistas o no, un tema es que la gente los pida y se lo ganen, y otro que ellos mismos sean las voces que lo sugieren. Argentinos y españoles representan a los que más lo han hecho en épocas contemporáneas. De momento, ninguno con éxito; probablemente no pierdan la fe de que el próximo entrenador los cite.

A continuación, cada uno:

LEANDRO GONZÁLEZ PIRES

Fue hace unos meses cuando Leandro González Pires mencionó que no descartaría la posibilidad de jugar con la Selección mexicana en caso de que recibiera los documentos que lo acreditaran como naturalizado mexicano y fuera contemplado por Gerardo Martino. Sin embargo, una convocatoria con hace unos años le cerró las puertas.

LEONARDO RAMOS

Ramos, delantero argentino, mencionó que no le desagradaría la posibilidad de jugar con puesto que aún no ha sido llamado por el combinado de su país. Todo ello a raíz del cariño y amor que le tomó a México desde su llegada a Cafetaleros de .

"México es una selección de renombre y un país que me recibió de la mejor manera. Planifiqué mi vida para pasar bastante tiempo aquí, mi esposa está embarazada y haciendo trámites para registrar a mi hijo y sacar nuestra carta de naturalización. Si el Tri me llama, aceptaría con gusto"

JULIO FURCH





El primero en arrancar con la 'fiebre' en este año. El delantero de Santos aceptó que le gustaría, al tiempo de que descartó que Argentina se fije en él para esa posición. Al Tanque le faltan unos cuantos años para aspirar a la naturalización ; sin embargo, históricamente su puesto, el de '9' , es uno el que la Selección siempre ha sufrido. Sus números por temporada suelen ser buenos y esta campaña combate por el título de goleo con André-Pierre Gignac.

ÉDGAR MÉNDEZ





El segundo en unirse después de Furch. El mediocampista , quien fue uno de los mejores en , lleva aún menos tiempo que el sudamericano; no obstante, eso no le imposibilitó mostrar su interés. Eso sí, su posición es una de las más peleadas en el Tri. Pese a que tiene 28 años, hasta los 32 podría optar a la documentación así que parece complicado. Nunca ha sido llamado por , de manera que ese no sería un obstáculo.

ALEJANDRO ARRIBAS

MATÍAS ALUSTIZA

El tercero en orden cronológico. El español, al igual que Méndez, apenas tiene un año que arribó a suelo nacional. Pese a ellos, eldeReal admitió que le gustaría ponerse la verde, blanco y rojo en un futuro. En la zaga enfrentaría mucha competencia como, entre otros. Es otro sitio difícil y más cuando cumpla los 33.

Cuando se encontraba en el comenzó a sonar el 'rumor'. En aquella época aún no contabilizaba los cinco años, pero a partir de que firmó con el , para el Clausura 2017, sí. Allí alzó la voz para aclarar que ya tenía el lustro, pero Juan Carlos Osorio no le dio una chance. A sus 34 años, el delantero argentino de Tucumán todavía podría. Es el único de esta lista que es caso aparte.

PULPO GONZÁLEZ

Diego lo reveló en el pasado, no ahora. Lo contó en una exclusiva con Goal , donde admitió que se sentía muy a gusto en México. En ese entonces militaba en Santos , hoy en día en el Tijuana aunque no ha hecho mención nuevamente del tema. Lo malo para el contención es que cuando llevaba dos años regresó a Argentina para enrolarse con Racing , por lo que su cuenta empieza otra vez en ceros. Recién a sus 35 estaría en regla , de manera que prácticamente queda descartado.

MARC CROSAS

". Palabras del otrora canterano del , quien tuvo su primera experiencia en. Allí se volvió un pilar hasta que lo transfirieron a. Luego pasó a. Acumuló los cinco años seguidos necesarios en el país, aunque nunca fue requerido por los distintos técnicos de la Selección. Disputó algunos partidos con la, pero jamás en torneos oficiales. No logró cumplir su sueño.