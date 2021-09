¿Qué jugadores de Chile podrían perderse el duelo frente a Colombia por acumulación de tarjetas?

Son nueve los futbolistas del equipo de Martín Lasarte los que están al borde de la suspensión si reciben cartulina amarilla frente a Ecuador.

Luego de caer frente a Brasil, en el Estadio Monumental, la Selección chilena visita este domingo a Ecuador en Quito con la obligación de sumar, para evitar una debacle en esta inédita triple fecha de las Eliminatorias sudamericanas camino a Qatar 2022.

El equipo dirigido por Martín Lasarte llega a esta cita con la presión de rescatar los tres puntos puesto que, con seis unidades, marcha séptimo en la tabla, merced a solo una victoria (2-0 vs. Perú), tres empates (Argentina, Colombia y Bolivia), y tres derrotas (Uruguay, Venezuela y la Canarinha).

Formación de Chile vs. Ecuador por las Eliminatorias: convocados, once y suplentes

Y para el compromiso ante los de Gustavo Alfaro, algunos futbolistas tendrán que tomar algunos resguardos puesto que podrían perderse el duelo frente a los pupilos de Reinaldo Rueda en Barranquilla del jueves 9. Y seis de ellos son fijas para el estratega oriental.

¿Qué jugadores están al borde de la suspensión por acumulación de tarjetas amarillas?

Eduardo Vargas

Gary Medel

Mauricio Isla

Arturo Vidal

Charles Aránguiz

Paulo Díaz

Claudio Baeza

Pablo Galdames

Sebastián Vegas

Cabe recordar que no estarán presentes en el Estadio Rodrigo Paz Delgado Guillermo Maripán y Erick Pulgar, quienes fueron amonestados por el peruano Diego Haro. Al 81' el volante de la Fiorentina vio la cartulina luego de derribar a Neymar, mientras que en epílogo, 90'+6, el hombre del AS Monaco sentenció su suerte tras enfrascarse en una discusión con el astro del Paris Saint-Germain. Mientras que el defensa del Monterrey fue amonestado por una falta contra Ángel Mena, en el cruce ante la Tri, y no estará presente ante los cafeteros por doble amarilla.