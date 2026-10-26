El argelino Riyad Mahrez se prepara para disputar un nuevo enfrentamiento ante el Al Hilal saudí, pero esta vez con la camiseta del Al Shamal catarí, cuando ambos equipos se midan en la tercera jornada de la Liga de Campeones de Asia de la Élite, en una prueba que trae a la memoria los duelos anteriores que enfrentaron al exestrella del Al Ahli con el Zaeem.

Mahrez tiene un buen conocimiento del Al Hilal, tras haberlo enfrentado durante su etapa en el Al Ahli saudí, y dejó su huella en varios duelos, especialmente a través de la creación de goles y la generación de oportunidades, aunque no logró marcar ningún gol en los seis partidos recogidos en las estadísticas presentadas.

Mahrez: más asistencias que goles ante el Al Hilal

Según las cifras aportadas, Mahrez disputó 6 partidos ante el Al Hilal con la camiseta del Al Ahli, en los que marcó cero goles, pero dio 4 asistencias, además de provocar un penalti, con lo que su total de contribuciones goleadoras directas asciende a 5.

Estas cifras reflejan que el peligro de la estrella argelina ante el Al Hilal no se vincula únicamente al gol, sino a su capacidad para crear oportunidades y generar soluciones ofensivas para sus compañeros, lo que hace que vigilarlo sea una tarea importante para la defensa del Zaeem en el próximo enfrentamiento.

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La remontada del Al Ahli: la huella más destacada de Mahrez

Entre los duelos más destacados en los que se manifestó la influencia de Mahrez figura el partido entre el Al Ahli y el Al Hilal, que terminó con empate 3-3 en septiembre de 2025, después de que el conjunto de Yeda remontara un marcador adverso de tres goles, en un enfrentamiento emocionante que vio la contribución de la estrella argelina en la creación de dos goles durante los últimos minutos, según los detalles recogidos en el informe.

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Mahrez también ofreció una actuación llamativa en las semifinales de la Supercopa de Arabia Saudí en 2024, cuando creó el único gol del Al Ahli en el partido, y las cifras recogidas sobre él mostraron una precisión en el pase del 86%, además de su actividad en los centros y los balones largos.

Y en otro enfrentamiento durante abril de 2025, Mahrez obtuvo, según las estadísticas mencionadas, una valoración de 8,9 sobre 10, tras disputar los 90 minutos y crear 6 oportunidades de gol, además de provocar un penalti para su equipo.

¿Repetirá Mahrez su incordio al Al Hilal con la camiseta del Al Shamal?

La historia de Mahrez con el Al Hilal no se limita a las cifras positivas, pues también afrontó dificultades ante la vigilancia defensiva, entre ellas un enfrentamiento en octubre de 2024, que vio disminuir su influencia ofensiva ante el marcaje que impuso João Cancelo, según lo recogido en el informe.

Y ahora, la estrella argelina afronta el enfrentamiento con la camiseta del Al Shamal catarí, en medio de la expectación por lo que pueda ofrecer ante un rival que conoce bien. Su capacidad para aprovechar los espacios y crear oportunidades para sus compañeros será una de las armas más destacadas en las que podría apoyarse su equipo en un intento de sorprender al Al Hilal, que es consciente de que el peligro de Mahrez no necesita un gol a su nombre para marcar la diferencia.