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Gerard Piqué no se ha quedado callado ante la decisión que ha sacudido al fútbol español. El exjugador ha cargado con dureza contra el Comité de Competición y ha calificado de castigo severo e injusto la sanción de 12 partidos al portero Jesús Ono, tras el trágico accidente que costó la vida al delantero del Tenerife Jesús de Miguel.

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Mientras la tristeza sigue invadiéndolo todo, el exjugador del Barcelona ha optado por hablar con total franqueza. Piqué sostiene que lo ocurrido fue un accidente fortuito y que castigar al portero con semejante dureza supone hacerle responsable de un desenlace del que no tuvo culpa.

Sus declaraciones han abierto un intenso debate en España. Por un lado están quienes creen que proteger la vida de los futbolistas exige sanciones ejemplares, sean cuales sean las intenciones; por otro, quienes coinciden con él en que la verdadera justicia no castiga al jugador por el destino, sino por lo que hizo sobre el terreno de juego.

Según recoge la cadena española COPE, Piqué considera que la sanción «responsabiliza a Jesús de unas consecuencias de las que no era responsable», e insiste en que la esencia de la justicia en el fútbol debe ser valorar la acción en sí, no su trágico resultado.

«Creo que la sanción debe imponerse por la acción en sí, no por sus consecuencias», afirmó Piqué, que recordó que muchos profesionales del fútbol, entre jugadores y entrenadores, han calificado lo sucedido de «fortuito», por lo que no puede considerarse una acción intencionada o temeraria merecedora del máximo castigo.

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Para ilustrar lo que considera una evidente contradicción de criterios, Piqué citó un incidente similar ocurrido ese mismo fin de semana en el estadio del Albacete, donde Corbas golpeó en la cabeza a Cuadri, jugador del Sabadell, en una jugada prácticamente idéntica.

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En aquel caso, al no haber una lesión mortal, el Comité se limitó a imponer tres partidos de sanción. Eso llevó a Piqué a preguntarse cómo es posible que la misma acción se castigue con tres partidos en un sitio y con 12 en otro, cuando la única diferencia es un desenlace trágico que nadie buscó.

Piqué no se quedó en la teoría. Para reforzar su postura, rememoró una dolorosa experiencia personal: el choque con su entonces portero, Víctor Valdés, en la semifinal de la Liga de Campeones de 2012 ante el Chelsea.

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«Son dos cuerpos que se mueven a gran velocidad en direcciones opuestas, los dos mirando al balón, y de repente chocan. Siempre uno de los dos sale peor parado que el otro», explicó Piqué.

El excentral contó que perdió el conocimiento a raíz de aquel golpe y tuvo que ser trasladado al hospital, pero Valdés nunca fue considerado responsable de su lesión ni nadie pidió que se le sancionara, porque todos entendieron entonces que se trató de un accidente fortuito en un deporte basado en la velocidad y la fuerza.

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«Imponer la sanción máxima a Jesús Ono le coloca en una situación injusta, porque no es responsable de lo que pasó», añadió.

Piqué también habló del profundo impacto emocional que el suceso ha dejado en el equipo. Aseguró que se encontraba en Tenerife cuando ocurrió y que vio con sus propios ojos la conmoción que sufrieron los jugadores.

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«Cuando bajé al vestuario y vi la reacción de nuestros jugadores, me di cuenta de que esto es algo que nos acompañará toda la vida», concluyó el exjugador del Barcelona, que insistió en que el accidente fue completamente fortuito y en que el propio Ono está viviendo ahora uno de los momentos más difíciles de su vida.