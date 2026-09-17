No fue simplemente el testimonio de un excompañero, sino el testimonio de un experto que vivió junto a Mohamed Salah cada detalle dentro del vestuario del Liverpool.

La estrella inglesa James Milner, que fue compañero del faraón egipcio entre 2017 y 2023 y con quien conquistó 7 títulos, reveló la verdadera razón por la que Salah se sitúa entre la élite del fútbol junto a Cristiano Ronaldo.

Milner, en un interesante pódcast que compartió con la leyenda del Manchester United Paul Scholes, y que publicó la cuenta "liverpool news" en la plataforma "X", dijo al hablar del secreto de la distinción de Salah: "Fue lo suficientemente humilde como para hacer preguntas, pedir opiniones y formar sus propias convicciones".

Y añadió la veterana estrella inglesa: "Siempre estaba buscando aquello que le diera ventaja, ya fuera en los aspectos de la recuperación física o la forma física, o incluso pasando tiempo en el gimnasio para entrenar los penaltis".

Y continuó Milner desvelando los entresijos del vestuario: "Tuvimos muchas discusiones sobre este asunto; creo que este comportamiento es lo que distingue al jugador de élite. No tenía esa soberbia que sugiere que lo sabe todo, sino que buscaba reunir la mayor cantidad posible de información".

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Y concluyó Milner con una declaración que resume la mentalidad profesional de Salah: "Veía y leía sobre métodos que seguían otros, y en poco tiempo lo encontrabas colocando una bicicleta estática en la piscina de su casa para usarla en ejercicios de recuperación y cosas parecidas. Estaba obsesionado con llegar a ser el mejor".