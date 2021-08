¿Qué hablaron Arturo Vidal y Lionel Messi tras su fichaje por el PSG?

El Rey confidencia cómo fue su charla con su socio del Barcelona y el fútbol CONMEBOL luego del traspaso del 10 de Catalunya a Paris.

"Cada vez se pone más difícil ganar la Champions, estuve ahí con los mejores equipos del mundo, el PSG con Leo va a estar dura la competencia, pero aún es mi sueño ganarla. Lo felicité, hablamos por WhatsApp, él se merece todo. Estaba feliz, es un paso bastante brusco, a él le gusta jugar al fútbol y lo va a disfrutar al máximo", contó Arturo Vidal desde Italia al TNT Sports cuando fue consultado por su comunicación con el mejor futbolista del planeta tras el fichaje más bombástico del último lustro.

¿Cuándo debuta Messi con el PSG?

"Me pareció extraño pero no me gusta hablar de ese tema. No estoy ahí, no estuve el último año con Leo y no me corresponde hablarlo. Con amigo sí lo felicité, pero no me parece", complementó el King del Inter sobre la salida del '10' desde Barcelona.

Sobre lo que viene para La Roja, explicó que "hay que jugar a muerte la fecha triple, nos toca contra tres candidatos a ir al Mundial. Tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos, y por el momento que está pasando Alexis era complicado que estuviera en la Eliminatoria. Se esforzó mucho en la Copa América y eso le pasó la cuenta".

"Ojalá que se pueda arreglar ese tema y que todos los jugadores puedan disfrutar estando en la Selección"

"Morales se ganó su nominación. Mejoró mucho desde que jugó con nosotros en México, y puede ser un gran aporte para la Selección", reseñó sobre el final de Iván Morales, el goleador que será parte de la triple fecha de Clasificatorias, que verá a La Roja enfrentarse a Brasil, Ecuador y Colombia.