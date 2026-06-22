¿Qué ha dicho? Al-Sisi comenta la triple victoria de los Faraones en el Mundial

El presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, felicitó a la selección de los Faraones tras vencer 3-1 a Nueva Zelanda en la fase final del Mundial 2026.

El equipo egipcio remontó y ganó 3-1 en la segunda jornada del grupo.

A través de su cuenta de Facebook, el presidente afirmó: «Felicito a la selección nacional de Egipto y a la afición por la primera victoria en la historia de Egipto en la Copa del Mundo, un logro que refleja la determinación y el coraje de nuestra patria».

Y añadió: «Esta merecida victoria supone un comienzo prometedor para continuar el camino con confianza y ambición, y para enaltecer el nombre de Egipto en los foros internacionales».

La Federación Egipcia de Fútbol agradeció al presidente Abdel Fattah al-Sisi por sus felicitaciones y apoyo continuo a los jóvenes.

La cuenta de la Federación en X destacó que este respaldo es un estímulo para seguir trabajando y dar lo mejor al fútbol egipcio.

Los goles de los Faraones los marcaron Mostafa Zico, Mohamed Salah y Mahmoud Trezeguet.

Egipto suma 4 puntos y lidera el Grupo 7, mientras que Nueva Zelanda se queda con 1 punto en el último lugar.