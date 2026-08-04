«¿Qué ha demostrado realmente Lamine Yamal? No es el mejor jugador de diecinueve años del mundo»

Luke Littler se ha proclamado en una conversación con The Sun como, de momento, el mejor deportista del año. El dardero inglés también recibió una pregunta sobre Lamine Yamal y no se guardó nada sobre el gran talento español.

El tabloide inglés preguntó al número uno del mundo, de diecinueve años, si actualmente es el deportista más dominante. A Littler le resultó difícil valorarlo y también señaló al tenista Jannik Sinner como uno de los candidatos.

«Por supuesto, España ha ganado el Mundial y todo el mundo habla de Yamal», comienza el inglés sobre el atacante del FC Barcelona.

«Pero, en realidad, ¿qué ha demostrado de verdad? Puede que haya marcado una vez en el Mundial y también solo haya dado una asistencia», opina Littler.

«¿Es el mejor jugador de diecinueve años del mundo? No, no lo es», prosigue el dardero, que tiene mucha confianza en sus propias cualidades. «Mientras siga ganando, juegue bien y conquiste títulos, eso es lo único que importa».

Yamal volvió a ser importante para el Barcelona la pasada temporada. A pesar de los problemas de lesiones, firmó 16 goles y 12 asistencias en 28 partidos de LaLiga. En el Mundial logró un gol y una asistencia.

El joven de diecinueve años ya cuenta con un impresionante palmarés. Con el Barcelona fue tres veces campeón de Liga, ganó en dos ocasiones la Supercopa de España y conquistó una vez la Copa del Rey. Con España ganó tanto la Eurocopa como el Mundial.