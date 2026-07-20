El central cometió un error desconcertante. «Estaba con Paredes cuando Pedri se acercó y dijo: “Messi ha fallado y ahora os vais todos a casa”. Paredes lo oyó y reaccionó», explicó Martínez tras el partido.

Lo curioso es que Pedri, centrocampista español, no participó en el altercado; Martínez parece haberlo confundido con su compañero en el Barça, Gavi.

Todo empezó tras el pitido final, cuando el capitán español Rodri y el lateral argentino Nahuel Molina discutieron. Al intervenir el suplente español Eric García, se formó un conato de pelea en el que quedó involucrado Paredes.

Tras la final del Mundial: el argentino Leandro Paredes pierde los estribos por completo

Paredes golpeó primero a García, luego Gavi intervino y, según Martínez, provocó a los sudamericanos. Acabábamos de perder una final del Mundial y escuchar eso no calma a nadie», justificó Martínez, que vio cómo su compañero se abalanzaba sobre Gavi y lo derribaba. «El fútbol es emotivo, pero no creo que esas palabras fueran necesarias. Al terminar el partido hay que respetar al rival, gane o pierda», criticó Martínez el comportamiento de Gavi.





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La tensión se disipó enseguida, pero el árbitro Slavko Vincic expulsó a Paredes por su doble agresión, ya con el partido terminado.

Paredes había ingresado en la segunda parte de la final disputada en Nueva York/Nueva Jersey, donde Argentina se dedicó principalmente a defender y forzó la prórroga con un 0-0. En la prórroga, España ganó 1-0 con gol de Ferran Torres en el 106’.