¿Qué fue de Douglas Pereira?

Pocos jugadores han despertado tantas dudas como Douglas, que choca hoy en el Besiktas con un ostracismo parecido al que vivió en el Camp Nou.

Si Joan Laporta tuvo a Keirrison, Josep Maria Bartomeu ha tenido a Douglas Pereira. Jamás tantos jugadores brasileños habían dado tan poco al y todavía hay quien se pregunta qué narices hacía este lateral derecho entrenando junto a Leo Messi y compañía. Cuatro millones pagó el club catalán para incorporarle procedente del Sao Paulo para que jugara ocho ratitos a lo largo de los siguientes cuatro años, en los que alternó cesiones infructuosas con reiteradas ausencias por decisión técnica en las listas de convocados del Barcelona.

Sólo fue titular en cinco ocasiones vistiendo la casaca azulgrana en partido oficial y no llegó a debutar en vistiendo esta camiseta. Nunca se ganó la confianza ni de Luis Enrique ni de Valverde y el Barcelona no tardó en moverle por varios clubes. Probó suerte en Sporting de Gijón, Benfica y Sivasspor y allí recuperó cierta continuidad en el juego. En Portugal hasta probó las mieles de la Champions League, aunque nunca llegó a ser titular indiscutible hasta que no se marchó a .

En el , casi como en el Barcelona

Cuando venció el contrato de cesión con el Sivasspor quedó libre y se incorporó a un Besiktas en el que partía como teórico titular como carrilero derecho pero una lesión en el ligamento del tobillo truncó su progresión manteniéndole en el dique seco durante casi cuatro meses. Tuvo tiempo de regresar antes de que el coronavirus obligara a cerrar el fútbol a cal y canto también en Turquía pero desde que se recuperó no ha logrado convencer al técnico, Abdullah Avci, que apenas le ha permitido jugar un solo partido de los once disputados antes del parón por la pandemia.

Douglas la recibió en la cama, mientras se recuperaba de un desgarro muscular que se había producido en un entrenamiento. Porque a pesar de volver la luz tras su ostracismo en azulgrana, dos años en el fútbol turco le han devuelto a la misma situación que entonces. Con la diferencia de que esta vez ya no entrena con Messi.