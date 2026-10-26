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Gary Neville ha criticado duramente al defensa del Manchester United Ayden Heaven por una entrada temeraria con los dos pies durante la perjudicial derrota de su equipo ante el Bournemouth en la Premier League. La impactante acción marcó el tono de una tarde pésima y dejó al entrenador Michael Carrick luchando por conservar su puesto, mientras el United se mantiene justo por encima de la zona de descenso.

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Neville, impactado por una entrada temeraria

Neville criticó duramente a Heaven por una peligrosa entrada durante la sorprendente derrota del Manchester United por 3-0 ante el Bournemouth en la Premier League. El joven defensa se lanzó con los dos pies por delante sobre Evanilson cuando el partido aún iba sin goles.

Por suerte para Heaven, el delantero brasileño logró apartarse. Esa reacción probablemente evitó que el jugador del United viera la tarjeta roja directa y fuera expulsado antes de tiempo. El árbitro Jarred Gillett sí le mostró una tarjeta amarilla por la acción. Sin embargo, lo insólito del intento de entrada alarmó profundamente a Neville mientras comentaba el partido.

Una forma de entrar que no se veía desde 1984

Neville fue tajante al valorar la entrada. Subrayó la suerte que tuvo el defensa de seguir en el campo tras una decisión tan imprudente.

«Tiene suerte de que el jugador del Bournemouth se aparte, porque entra con los dos pies por delante», dijo Neville en Sky Sports. «Me alegro de que se haya apartado, porque ya no se ven entradas así.

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»¿Qué está haciendo? Sé que es joven, pero eso no es una entrada. Tiene mucha suerte de que el jugador del Bournemouth se aparte. No hay contacto, así que solo es amarilla, ¡pero que no vuelva a hacerlo! ¡No veía una entrada así desde 1984!»

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El Bournemouth castiga los errores defensivos

El Bournemouth aprovechó de inmediato la falta resultante para adelantarse. Justin Kluivert puso un centro que Rayan remató a la red para agravar los problemas del United.

El equipo visitante dobló su ventaja apenas cinco minutos después. Adrien Truffert aprovechó un resbalón de Leny Yoro, lo que permitió a Marcus Tavernier enviar el balón a una portería vacía. Evanilson selló el 3-0 en los últimos minutos de la segunda parte.

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Carrick lucha por conservar su puesto

La abultada derrota deja al entrenador Carrick luchando por conservar su puesto. El Manchester United solo ha logrado dos victorias en sus primeros 12 partidos de la temporada bajo su dirección. Esta pésima racha lo deja en la 16.ª posición de la Premier League, a solo un punto de la zona de descenso, mientras que el Bournemouth sube a la 13.ª plaza tras dos victorias consecutivas. El United debe prepararse ahora para una complicada visita a Stamford Bridge, donde se enfrentará al Chelsea este fin de semana.