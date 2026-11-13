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Zinedine Zidane, director técnico de la selección de Francia, se enfrentó a un nuevo problema organizativo durante la preparación de su equipo para el duelo ante Turquía, después de que el inicio de la sesión de entrenamiento prevista en la ciudad de Burdeos se retrasara debido a que el material deportivo no llegó a la hora fijada.

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Este incidente se produce pocos días después de los problemas logísticos que acompañaron al viaje de la selección a Italia, donde encajó su primera derrota bajo la dirección del técnico francés.

La cadena francesa “RMC Sport” informó de que la expedición de la selección francesa llegó a Burdeos el viernes, de cara a su enfrentamiento con Turquía, después de abandonar Italia tras la derrota ante su selección por 3-1, el jueves por la noche, en la jornada anterior de la Liga de Naciones de la UEFA.

Estaba previsto que los jugadores realizaran su entrenamiento a las seis de la tarde en el estadio Matmut Atlantique, que acoge el próximo partido, pero la sesión se retrasó debido a un problema en el traslado del material desde el centro de Clairefontaine hasta Burdeos.

El equipamiento requerido no llegó a la hora establecida, lo que obligó al cuerpo técnico a modificar sus planes y a aplazar el inicio de la sesión de entrenamiento hasta las siete de la tarde, en un nuevo episodio que suscita interrogantes sobre los aspectos organizativos dentro de la selección francesa, especialmente ante la repetición de este tipo de problemas desde que Zidane asumió la responsabilidad técnica.

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La selección francesa había sufrido su primera derrota bajo la dirección de Zidane ante Italia, pese a adelantarse con un gol marcado por Michael Olise, antes de que los locales lograran remontar y sellar el encuentro por tres goles a uno.

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A pesar del resultado, el técnico francés no pareció demasiado preocupado por la derrota, ya que dirigió rápidamente su atención al próximo enfrentamiento ante Turquía, al tratarse de la última cita en la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

Pero esta última crisis no ha sido la primera que afronta la expedición de Francia durante la presente concentración, pues el viaje del equipo a Italia registró problemas relacionados con la organización de los desplazamientos de las familias de los jugadores, algo que provocó el malestar de varios integrantes de la selección y ensombreció el ambiente del viaje antes del encuentro ante Italia.

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Estos acontecimientos se producen como continuación de problemas organizativos que aparecieron desde el inicio de la etapa de Zidane con la selección, ya que las concentraciones del pasado septiembre y octubre registraron algunas confusiones relacionadas con el equipamiento de los jugadores, entre ellas los tacos de las botas, los calcetines y el banderín, detalles que provocaron el entorpecimiento de algunos preparativos durante el regreso del exentrenador del Real Madrid a la dirección de la selección francesa.

La Federación Francesa de Fútbol celebró una reunión el pasado domingo con el objetivo de asegurarse de la preparación de los aspectos organizativos y de subsanar las deficiencias que habían aparecido durante las concentraciones anteriores; sin embargo, el retraso en la llegada del material a Burdeos puso de manifiesto la persistencia de algunos problemas pese a esas gestiones.

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Zidane confía en superar estas confusiones y centrarse en el enfrentamiento ante Turquía, previsto para el domingo, después de que los aspectos logísticos se hayan convertido en una fuente de molestia recurrente para el cuerpo técnico y los jugadores. Con el final de la fase de grupos cada vez más cerca, se hace patente la necesidad de garantizar un ambiente estable que ayude a la selección a prepararse para el partido lejos de cualquier obstáculo fuera del terreno de juego.