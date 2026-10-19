Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, sigue confiando en la capacidad de Cristiano Ronaldo para zanjar su desacuerdo con el entrenador Jorge Jesus y regresar a las filas de la selección.

Durante el último parón internacional, Ronaldo, de 41 años, abandonó la concentración de la selección portuguesa tras un desacuerdo con su entrenador Jorge Jesus.

La Federación Portuguesa de Fútbol impuso una suspensión provisional a Ronaldo, sin anunciar hasta ahora la sanción definitiva que se tomará contra él.

Durante un encuentro en la sede del ayuntamiento de la ciudad de Funchal, cuna de Ronaldo, celebrado en el marco de un evento de la Federación Portuguesa, Proença declaró: "Estamos en la tierra del mayor tesoro que ha dado jamás el fútbol portugués: Cristiano Ronaldo, nuestro capitán".

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Y añadió, según publicó la cadena ESPN: "Nuestro capitán Cristiano Ronaldo es uno de los elementos fundamentales de nuestro equipo".

Proença se mostró optimista sobre la posibilidad de resolver el desacuerdo entre Ronaldo y Jorge Jesus, quien dirigió al astro portugués la temporada pasada en el Al Nassr saudí y conquistó con él el título de la Liga Roshn saudí.

Ronaldo había publicado un comunicado poco después de abandonar la concentración de la selección, en el que acusó a Jorge Jesus de haber "incumplido su promesa". En el mismo comunicado, Ronaldo afirmó su disposición a aceptar cualquier sanción que imponga la Federación Portuguesa de Fútbol, subrayando al mismo tiempo su deseo de seguir jugando con la selección nacional.

A Portugal le quedan dos partidos en la Liga de Naciones de la UEFA, ante Dinamarca y Gales durante el próximo mes de noviembre.