¿Qué es un emirato y cuál es la diferencia entre los países y ciudades árabes? Qatar, Doha, Dubai, Emiratos Árabes y Arabia Saudita

Un emirato es un territorio político administrado por un emir, configurándose entonces como una monarquía fudamentalmente árabe.

Símil a un principado, en lógica occidental, esta resignificación político-religiosa le entrega competencia a las familias líderes.

Entre los emiratos desaparecidos se encuentra el de Bahrein, que se convirtió en reino en 2002, además de los clásicos españoles de Córdoba y Granada, buena parte de Nigeria y Níger, que saltaron a una nueva organización social.

Qatar (desde 1971)

Kuwait (desde 1961)

Afganistán (desde 2021)

Emiratos Árabes Unidos, a diferencia del resto, es una confederación de emiratos, que nace en 171 y está compuesta por Abu Dabi, Ajmán, Dubái, Fuyaira, Ras al Jaime, Sarja y Um el Kaiwain.

Los EAU, una monarquía ejecutiva, dejaron de ser protectorado del Reino Unido en 1971, cuando se independizaron 6 'cuidades' (Abu Dabi, Ajmán, Dubái, Fuyaira, Sarja y Um el Kaiwain), justo un par de años después del descubrimiento de reservas de petróleo en Abu Dabu (1958) y Dubái (1966).

Cada emir, el título nobiliario de un jeque, de los EAU cuenta con poderes puntuales, por lo que los 7 conforman el Consejo Supremo. Por el poder económico que manifiesta la fuerza del petróleo, el 'presidente' de EAU suele ser el emir de Abu Dabi, y su primer ministro el de Dubái.

Doha es la capital de Qatar, el otro emirato más grande, que funciona como monarquía absoluta en la que manda la familia Al Thani desde el siglo XIX. Detrás de los EAU, es el segundo país en el índice de desarrollo humano en Oriente Medio. Al Jazeera, ubicado en Doha, es un canal de televisión que se ve en todo el mundo, incluidos Europa y América.

Arabia Saudita, en cambio, es un reino, una monarquía absoluta.

Totalmente religiosos y llenos de reglas y prohibiciones, estos países son conservadores, tradicionalistas y por su incompatibilidad no se encantan con los tratados internacionales de Derechos Humanos, que en su mayoría no firman. Los cataríes aún lapidan, flagelan y condenan a la muerte a quienes no cumplen con sus leyes, incluidos los atisbos de la comunidad LGBT, que está censurada.