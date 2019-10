Qué es el 'Trofeo Kopa' que se entrega en la gala del Balón de Oro y quiénes son los nominados

El próximo 2 de diciembre se conocerá al nuevo Balón de Oro, un premio que se han repartido Lionel Messi y Cristiano Ronaldo durante la última década. y que tuvo a Luka Modric como vencedor en su última edición. En la misma gala se sabrá quién es el ganador del 'Trofeo Kopa', un galardón que desde el año pasado también otorga France Football.

Balón de Oro 2019: cuándo se entrega, candidatos y ganadores

La revista francesa, que se separó de la FIFA después de varios años entregando el Balón de Oro en conjunto, anunció el curso pasado el nacimiento de un nuevo premio llamado 'Trofeo Kopa', con en el que se reconoce al mejor jugador sub-21 de la campaña.

They are the future of football... Let's discover the ten nominees for the 2018 Kopa Trophy France Football! #ballondor #kopatrophy pic.twitter.com/jZR3IMfhVH