Qué es el hándicap y qué significa en las apuestas de fútbol

El mundo de las apuestas cada vez tiene más influencia y más adeptos en el mundo del fútbol y del deporte en general. En esta ocasión vamos a pasar a hablar de uno de los términos más relevantes del mundo de las apuestas: el hándicap.

¿Qué es el hándicap?

El hándicap en el mundo del deporte sirve para referirse a una desventaja competitiva. En el caso del mundo de las apuestas, las apuestas hándicap son aquellas en las que hay un claro favorito y por tanto se usa el hándicap para que una apuesta en la que apostar por el favorito aporta poco beneficio se convierta en una apuesta más rentable para los apostantes.

Tipos de apuestas hándicap

Hay dos tipos de apuestas hándicap: el europeo y el asiático. Como su nombre indica, el hándicap europeo es el que más se utiliza tanto en Europa como en España. El asiático es un tipo de apuesta hándicap que son utilizadas más por los expertos e incluso profesionales, ya que requieren de más experiencia y más capacidad de análisis.





Para entender bien cómo funciona el hándicap europeo, vamos a utilizar un ejemplo. En un partido de Liga entre el Real Madrid y el Levante, el equipo madridista es favorito y por tanto apostar por una victoria suya no tendría mucho beneficio, motivo por el cual muchos optan por ir al mercado de apuestas hándicap.





En estas se podrá ver el mismo partido pero con cuotas distintas dependiendo del hándicap que incluya. El hándicap suele venir señalado entre paréntesis al lado del nombre del equipo. Ejemplo: Real Madrid (-1). El número entre paréntesis indicaría la desventaja del Real Madrid a la hora de empezar la apuesta. En este caso es como si el partido comenzase 0-1 favorable al Levante y, en el caso de que un apostante decida meter dinero a esa apuesta hándicap, para ganarla el Real Madrid deberá ganar por dos o más goles.





Además, existe también el hándicap 2.0 que es prácticamente lo mismo que lo explicado anteriormente pero al contrario. En este caso sería el equipo que no es favorito el que recibiría el hándicap. Ejemplo: Levante (+2). En este ejemplo, es como si el Levante comenzase ganando el partido por 0-2, por lo que todo resultado que no fuera un empate o una victoria del Real Madrid por tres o más goles nos haría ganar la apuesta.