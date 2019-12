Qué fue de la vida de Drogba: cuándo dejó de jugar y a qué se dedica ahora

El ex delantero del Chelsea, retirado en 2018, protagoniza la gala de France Football.

Didier Drogba es este lunes uno de los grandes protagonistas en la gala del Balón de Oro 2019 que acabará premiando a Lionel Messi en París como el mejor jugador del año.

Y es que el ex delantero del es uno de los presentadores que tiene la ceremonia en el teatro de Châtelet. Una designación por parte de France Football que se ha transformado en un grandísimo reto para el ex internacional por Costa de Marfil.

We are delighted to introduce our new Ballon d'Or Ambassador and former Ivory Coast international : @DidierDrogba #ballondor pic.twitter.com/4kML5Ey9WH — #BallondOr (@francefootball) September 19, 2019

"Me sentí muy orgulloso cuando me lo propusieron. La presentación de esta premiación es para mí más difícil que jugar frente a 60 mil espectadores. Sin embargo, estará acompañado de un gran equipo y estoy muy emocionado de empezar ensayos", dijo el propio Drogba a France Football hace algunas semanas.

Didier Drogba, el último revolucionario del fútbol

RETIRADO EN 2018

Drogba anunció en noviembre de 2018 su retirada del fútbol, terminando 20 años de carrera en los que ganó hasta cuatro títulos de la Premier League y uno de la .

El ex goleador marfileño anotó 164 dianas en dos ciclos con el Chelsea, siendo considerado por muchos como uno de los atacantes más grandes de todos los tiempos de la liga inglesa. Por si fuera poco, terminó su segundo periodo en el club británico como el cuarto máximo anotador de la historia del club.

Cabe recordar que Drogba pasó los últimos 18 meses de su carrera como jugador y copropietario del club estadounidense Phoenix Rising FC.

“Cuando pienso en los últimos 20 años de mi carrera profesional, viendo esa imagen no puedo estar más orgulloso de lo que he logrado como jugador, pero sobre todo cómo este viaje me ha hecho el hombre que soy”, escribía hace un año Drogba en redes sociales. “Si cualquiera te dice que tus sueños son demasiado grandes, solo agradécele y trabaja más duro y sé más inteligente para convertirlos en una realidad”, añadía.

Como internacional, Drogba ganó 105 partidos con Costa de Marfil, convirtiéndose en el jugador de ese país que más anotaciones firmó, con 65 goles.

AMBICIÓN EN LOS DESPACHOS

Drogba se presentará como candidato a presidente de la Federación de su país en las elecciones que tendrán lugar en este mes de diciembre. Actualmente, el histórico delantero del Chelsea y de la selección de Costa de Marfil integra el comité ejecutivo del Williamsville Athletic Cub Abidjan, un equipo del fútbol local.

En una entrevista con Radio France International, confirmó su deseo de postularse por la presidencia. "Es algo que me interesa, quiero involucrarme más. Conozco el fútbol marfileño, he jugado en la selección durante años y últimamente he invertido en el fútbol marfileño. Todavía no he tomado una decisión, pero si se cumplen todas las condiciones, ¿por qué no?", señaló.

En esa misma nota fue crítico y explicó sus planes para mejorar a la federación que actualmente dirige Augustin Sidy Diallo: "No estamos en el nivel donde nos gustaría estar. Tienes que cruzar un curso, trabajar en un nuevo proyecto. Ayudar a los centros de capacitación a estructurarse mejor, tener una mejor planificación para tener jóvenes competitivos, también ayudar a los clubes y desarrollar infraestructura".

SU CARRERA

Drogba empezó su carrera con el equipo francés Le Mans en 1998, pero no fue hasta 2002 que empezó a jugar fútbol profesional con el Giungamp, a los 23 años. Poco después, fichó por por un breve período de tiempo antes de llegar a la Premier League por una cifra cercana a los 35 millones de euros.

En sus 381 partidos con el Chelsea, ganó dos veces la Bota de Oro de la Liga Premier y anotó el penalti de la victoria con el que Chelsea venció al Bayern Munich en 2012 para obtener su primera Champions League.

Drogba pasaría las próximas dos temporadas con el club chino Shanghai Shunua y con el de antes de regresar al Chelsea para ganar su cuarto y último título de la Liga Premier.

Luego llegó a la , con el antes de llegar al Phoenix Rising como jugador y propietario.

Nombrado dos veces futbolista del año, Drogba ayudó a Costa de Marfil a calificar a su primera Copa del Mundo en 2006.