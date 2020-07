¿Qué es el carnet único, que permite a futbolistas de Liga de Expansión jugar en Liga MX?

El carnet único tiene años en activo y permitirá que futbolistas de la categoría de plata puedan tener actividad en el máximo circuito.

El Guardianes 2020 de la , también conocido como Apertura 2020 se encuentra en marcha y cuenta con la curiosidad de que más futbolistas tomarán parte de ella con un carnet único.

Y es que dicha autorización expedida por la Federación Mexicana permite que los jugadores menores de 23 años registrados para Liga de Expansión, incluso en divisiones menores puedan jugar partidos de Primera División.

El carnet único es también aplicable para los cuerpos técnicos, que en cualquier momento pueden entrar de relevo en la Liga MX, tanto en un interinato, problemas de salud e incluso cuando las directivas no encuentran algún reemplazo.

“Es la autorización oficial expedida por la FMF para que Jugadores e integrantes del Cuerpo Técnico, inscritos en los Clubes de la LIGA MX y sus filiales, puedan actuar en cualquiera de sus Clubes filiales en las diferentes Ligas o Divisiones Profesionales de la FMF y categorías Sub 20, Sub 17, Sub 15 y Sub 13, de conformidad con el Reglamento de Competencia de cada una de ellas”, explica el reglamento de competencia.

Sin embargo, el permiso no aplica para los futbolistas no nacidos en , que son registrados en Expansión, Liga Premier o Tercera División Profesional por lo que para ellos el sueño de Primera tiene que esperar una temporada más.

En el caso de la división de plata, juveniles como Zahid Muñoz, Sebastián Martínez y Eduardo Torres pueden ser contemplados en algún momento por el cuerpo técnico de Luis Fernando Tena, pues a pesar de ser registrados con el Tapatío, tomaron parte del debut del Rebaño en el torneo.

Este carnet también ha sido el responsable de que algunos futbolistas de Sub17 y Sub20 hayan tenido su debut en Primera División a temprana edad tanto esperada como inesperada.