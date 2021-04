Qué equipo españoles se clasifican a Champions League, Europa League y Conference League en la temporada 2021-2022: Posibilidades y combinaciones

Repasamos cuáles son las opciones para que los equipos españoles se repartan las plazas en las tres competiciones europeas.

¿Qué equipos españoles se clasificarán para competiciones europeas la próxima temporada y cómo funciona el sistema para jugar la Champions League, la Europa League y la Conference League? Ante la posibilidad que el Getafe ganara la UEFA Europa League (en adelante UEL) en la burbuja de Alemania que terminó con el Sevilla FC como campeón, publicamos unas líneas referentes a quién jugaría en Europa la temporada 21-22. Aquí pueden consultar el mismo.

En el fondo, todos los años pasa igual ya que quién ocupa las plazas europeas la temporada siguiente depende, en cierta medida, de lo que ocurra en la temporada en curso en todas las competiciones. Como es sabido, en principio, las plazas teóricas de España para la 21/22 son los 4 primeros a Champions (UCL), 5º y campeón de Copa del Rey a UEL y 6º a la nueva UEFA Conference League (UECL). Si el campeón copero queda entre los 6 primeros, el 7º será el que vaya a UECL Si quieren saber más de esta nueva competición, les dejo estas líneas publicadas en su día

Qué equipo españoles se clasifican a Champions League, Europa League y Conference League en la temporada 2021-2022: Posibilidades y combinaciones

Como ahí comentamos, estamos en un cambio de ciclo que no conlleva cambios menores, precisamente. El hecho de crear una nueva tercera competición europea implica variaciones en la lista de acceso, los cuales multiplican las opciones en supuestos hipotéticos. ¿Qué ocurre si un equipo español gana la UCL? ¿Y si la UEL la levanta uno de nuestra liga que en el torneo de la regularidad no alcanza plaza europea para la campaña siguiente? ¿Pueden ser 8 los equipos españoles en Europa en algún caso? Estas y otras preguntas que todos los años se plantean, como digo, cobran especial relevancia esta temporada por lo novedoso de la norma. Hemos esperado que estuviera el año avanzado para no tener que desarrollar muchos supuestos, por lo que ya podemos explicar el árbol una vez que se cayeron muchas de sus ramas.

Las normas reguladoras de las competiciones UEFA se determinan de forma trianual, estando actualmente inmersos en el periodo 18-21. UEFA parte de una base la cual va modulando durante determinado tiempo, actualizando la regulación, como digo, cada tres años. Así, por ejemplo, el 2015-18 trajo la novedad que el campeón UEL juega UCL o el trienio 18-21 determinó que el 4º clasificado de las 3 mejores ligas europeas ya no jugaba previas sino que iba a fase de grupos UCL. El año que viene será el primero del periodo 21-24 siendo la novedad más destacada el nacimiento de la UECL. Pero, realmente, su reglamento no está publicado a la fecha que se escribe este artículo. Esta cautela es importante, como luego verán.

Actualmente España es el número 2 del Ranking UEFA, clasificando sus equipos en 4+2+1: los cuatro primeros a UCL, dos a fase de grupos UEL (campeón copero y 5º o 5º y 6º) y un último equipo a Fase Previa de la UECL. Esta es la base, pero todos los años se produce lo que se denomina como "rebalance" que no es mas que la situación derivada del hecho que hay equipos que entran por dos vías: el campeón de Copa nacional y/o los campeones de Copas europeas normalmente también se clasifican para Europa vía liga, por lo que hay que hacer malabares para cubrir esos huecos que se van quedando, de cara a no dejar cojo el cuadro. UEFA retoca el cuadrante, con equipos que se "saltan previas", para que todo quede perfecto. Así que, como sabemos, tanto el campeón de la UCL como el de la UEL entran en UCL al año siguiente. Y si uno (o los dos) también se clasifica(n) por otra vía, se produce un rebalance en las previas, pero en ningún caso ese país tiene un equipo mas. Vemos la norma que lo ampara.

The UEFA Europa League titleholder is admitted to the UEFA Champions League group stage. If the UEFA Europa League titleholder qualifies for the UEFA Europa League through one of its domestic competitions, the number of places to which its association is entitled in the UEFA Europa League is decreased by one. The created vacancy is filled accordingly with priority for the UEFA Europa League given to domestic cup winners (in accordance with the entry stage as per the access list). The respective rounds of the qualifying phase that may have already been drawn or played at the moment the titleholder is determined will not be impacted.

Cuántos equipos van a Europa y juegan la Champions League si el Real Madrid gana la Champions League o Villarreal gana la Europa League

A partir de ahí, veamos qué ocurre suponiendo campeones españoles

1. Campeón de UCL: solo queda el Real Madrid, que va a quedar en liga entre los 4 primeros. Por tanto, a estos efectos, no influye nada.

2. Campeón de UEL: cuando se publican estas líneas, quedan vivos Villarreal y Granada. Veamos la diferencia entre si el campeón queda entre los 7 primeros o no

2.1. Campeón entre los 7 primeros. Suponemos que ni Villarreal ni Granada van a quedar entre los 4 primeros, por lo que nos ceñiremos a que sean 5º, 6º o 7º. En ese supuesto, se produciría “rebalance”. En España tendríamos un 5+2+0, es decir: los 4 primeros a UCL + el campeón y dos equipos a UEL (los dos más altos clasificados que no sean esos 5 UCL (si gana la Copa el Barça) o el más alto junto al Athletic (si los leones levantan la Copa)

2.2. Campeón queda del 8 para abajo. Este supuesto no está contemplado. En mi opinión, y por los argumentos dados en el artículo inicialmente hipervinculado, España tendría 8 equipos en Europa. Es decir: la configuración inicial + ganador de la UEL español que iría directo y como quinto equipo a UCL.

ACLARACIÓN: En el 2.1 hemos dicho que la plaza que se extingue es la de UECL. Bien. Esto no está publicado a día de hoy por UEFA, como antes advertimos. Los argumentos para esto responden a lógica jurídica y no a la norma, simplemente, porque no existe. Son los siguientes:

1º La última vez que hubo un 5+2 fue cuando el Sevilla ganó la UEL y no quedó entre los 4 primeros. En ese caso, la plaza extinguida fue la última (el que jugaba 3 previas en UEL). Bajo las mismas premisas, la plaza a extinguir será la última (el que juega previa de UECL)

2º Imaginemos que la Copa la gana el Athletic y el Villarreal la UEL, terminando del sexto para abajo. No tendría lógica mandar a previa de UECL al quinto clasificado de una liga como la española.

No obstante lo anterior, cuando saga la norma veremos si para estos casos se contempla el 5+2+0 (como aquí apostamos) o el 5+1+1.