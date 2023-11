Qué dijo Lionel Scaloni sobre los cambios de la Selección argentina ante Brasil por Eliminatorias Sudamericanas

El entrenador de la Albiceleste anticipó en conferencia de prensa que realizará variantes para visitar al Scratch pero no son por rendimiento.

La Selección argentina no está acostumbrada a perder durante el ciclo de Lionel Scaloni. De hecho, solo cayó dos veces en algo más de 50 partidos, contra Arabia Saudita en el debut mundialista y el pasado jueves contra Uruguay, por las Eliminatorias. Por ese motivo, el DT sabe que no debe enloquecer aunque sí tomar nota de lo ocurrido en La Bombonera, antes de un partido siempre determinante como lo es cuando visita a Brasil.

QUÉ DIJO EL ENTRENADOR ANTES DE VIAJAR A RÍO DE JANEIRO

El de Pujato realizó su habitual conferencia de prensa luego del último entrenamiento previo a subirse al avión y adelantó que el equipo tendrá variantes, pero explicó los motivos: "si hay cambios, que va a haber algunos, no serán por rendimiento, porque ellos me han demostrado a lo largo de estos partidos un rendimiento muy parejo siempre".

En el mismo sentido, dejó claro que "no por jugar un buen o mal partido voy a cambiar, pero sí para intentar hacer daño al rival y que el rival no nos haga daño a nosotros. Bajo ningún concepto lo haríamos por un partido, no es nuestra característica y en este caso es puntual, es una decisión que tomaremos en base al rival que nos enfrentamos".

Y respecto a la formación, advirtió que "hay posibilidades de que Di María sea titular, como la tiene el resto de sus compañeros. La idea es no tocar mucho al equipo, pero algún cambio seguramente haya".