¿Qué dijo Infantino sobre el partido entre Egipto e Irán?

Khaled Al-Dandali, vicepresidente de la Federación Egipcia de Fútbol, cree que quedar segundos en el grupo del Mundial 2026 da ventaja, pues tendrán más tiempo de descanso antes de los dieciseisavos.

El empate 1-1 ante Irán en la última jornada dejó a Egipto segundo del grupo, con cinco puntos, uno menos que Bélgica, que ganó por diferencia de goles.

Así, Egipto se medirá a Australia, segunda del Grupo D, en dieciseisavos.

En una entrevista con «Modern MTI TV», Al-Dandali destacó: «Nos clasificamos sin perder y con el pase ya asegurado antes de la última jornada; solo nos separó un gol del líder».

Sobre el estado físico, añadió: «La lesión de Mohamed Salah es leve y debería estar listo para el próximo partido. La de Mohamed Abdel Moneim es muscular, sin afectar a la rodilla, mientras que aún se desconoce la gravedad de la de Ahmed Fattouh».

Además, explicó el plan de desplazamientos: «Regresaremos a Spokane según el programa de la FIFA antes de viajar a Texas y nos reuniremos con el cuerpo técnico, liderado por Hossam e Ibrahim Hassan, para fijar la fecha de salida».

Además, valoramos extender la estancia en Spokane dos días más por el ambiente tranquilo y apartado, y tomaremos la decisión que más convenga al equipo.

Sobre el duelo ante Australia, afirmó: «Todos los rivales son fuertes y hemos visto muchas sorpresas en este torneo, pero Australia no está al nivel de Francia».

Cree que quedar segundos puede beneficiar a los Faraones: «Quizá el segundo puesto sea mejor para nosotros, pues nos da dos días más de descanso y jugaremos el viernes en lugar del miércoles, lo que ayudará al equipo a prepararse mejor».

Finalmente, recordó el elogio de Gianni Infantino, presidente de la FIFA: «Nos dijo, unos 30 minutos después del partido, que el encuentro había sido muy entretenido».