¿Qué dijo antes del partido contra los Leones? Marruecos pone a De Jong en el punto de mira

Frenkie de Jong, estrella del Barcelona, defendió su estilo antes del Mundial, pero las críticas lo persiguieron. Holanda cayó ante Marruecos en octavos, y el centrocampista acabó en el ojo del huracán.

Días antes había dicho: «Muchos ven el fútbol, pero no lo entienden», pero de pronto se convirtió en el blanco de excompañeros de selección.

Rafael van der Vaart, exjugador del Real Madrid y del Ajax, declaró en NOS: «Frenkie De Jong ha jugado el peor partido que le he visto en mi vida».

Las críticas no se limitaron a su actuación, sino que alcanzaron el planteamiento táctico de Ronald Koeman, que Van der Vaart calificó de decepcionante: «Fue realmente decepcionante, pero eso también se debe al planteamiento.

Considero que la fuerza de Marruecos está en su mediocampo y, aun así, decidimos enfrentarlos solo con centrocampistas», añadió molesto. «Pasamos bien la fase de grupos, las cosas mejoraban, ¿qué pensaron para cambiar de repente el estilo contra Marruecos? No lo entiendo».

Jan Molder, exdelantero de la selección y del Ajax, lo tachó de excesivamente cauteloso en NOS. «Solo le vi pases laterales, lo había subestimado». Ibrahim Afellay, exjugador del Barcelona, añadió sin mencionar a nadie: «Un partido así se decide en el medio, y lo ganó Marruecos».

Estas críticas se produjeron menos de dos semanas después de que el propio De Jong, tras la victoria 5-1 sobre Suecia el 21 de junio, respondiera a quienes dudaban de su influencia: «Tengo la sensación de que muchos no entienden nada de fútbol. Lo ven, pero no lo entienden, y eso no es malo, porque permite que todo el mundo pueda hablar de ello, pero es la verdad».

Sin embargo, antes del duelo contra Marruecos el diario «Volkstrand» publicó datos de «Stats Perform» tras los tres primeros partidos de Holanda —ante Japón, Suecia y Túnez— que resaltaban su vocación ofensiva: con 38 pases hacia delante —solo superados por Vitinha y Gueye— y 40 carreras con balón —solo por detrás de Rodri y Vitinha.

Además, con De Jong en el campo, Holanda marca más de medio gol por partido, algo que no logra sin él.