¿Qué dicen las canciones de la afición del Liverpool?

Esta es la banda sonora de la grada de Anfield



"Walk on, walk ooooon, with hope, in hour hart...". La banda sonora del Liverpool es una de las más conocidas del mundo. La imagen es clara y encanta y aterra (a los rivales) a partes iguales. Antes de cada partido, todavía más antes de una final de Champions, la escenografía está preparada. Suena el 'You'll never walk alone', la canción del de Glasgow y, por encima de todo, del . Es una de las melodías más célebres del fútbol. Originalmente la cantaron Richard Rodgers y Oscar Hammerstein, pero después fue versionada por otros muchos. La versión más escuchada es de Gerry & The Pacemakers. Bueno, en realidad no, si hay una versión que sobresale en esta canción es la de la grada de Anfield. Esta es su letra.

When you walk through a storm

Hold your head up high

And don't be afraid of the dark

At the end of the storm

There's a golden sky

And the sweet silver song of a lark

Walk on

Through the wind

Walk on

Through the rain

Though dreams be tossed and blown

Walk on

Walk on

With hope

In your heart

And you'll never walk alone

You'll never walk alone

Walk on

Walk on

With hope

In your heart

And you'll never walk alone

You'll never walk alone

En español

Cuando caminas a través de la tormenta

Manten tu cabeza alta

No tengas miedo de la oscuridad

Al final de la tormenta

Hay un cielo dorado

Y la dulce canción de una alondra plateada

Camina

A través del viento

Camina

A través de la lluvia

Aunque los sueños sean arrojados y soplados

Camina

Camina

Con esperanza en tu corazón

Y nunca caminarás solo

Tú nunca caminarás solo

RED AND WHITE KOP

Es la canción del Liverpool, pero por supesto no la única. Será la que suene antes del partido, pero después la imaginación se desborda. Como esto es el Liverpool, los Beatles están presente. Versionados, eso sí. Red and White Kop se canta con 'Yellow submarine' de fondo

On a Saturday afternoon,

We support a team called Liverpool,

And we sing until we drop,

On the famous Spion Kop.



We all live in a red and white Kop,

A red and white Kop,

A red and white Kop,

We all live in a red and white Kop,

A red and white Kop,

A red and white Kop.

WE'LL BE COMING

El Liverpool es un club orgulloso de su pasado. Pueden no ganar todos los años, pero en nadie tiene más copas de Europa. Y ninguno más tiene una leyenda del calibre de Bill Shankly, el entrenador de la época dorada, una máquina de hacer frases célebres. Recordado, por supuesto, en la grade de Anfield con la canción 'We'll be coming'

We'll be coming,

We'll be coming down the road,

When you hear that noise

From the Bill Shankly boys,

We'll be coming down the road!

WE LOVE YOU LIVERPOOL

Y tampoco se necesita un master para seguir todas las canciones del Liverpool. Una de las más simples, pero igualmente efectiva, es 'We love you Liverpool', una repetición de un verso en el que se habla del amor al club de la orilla del Mersey.

We love you, Liverpool, we do!

We love you, Liverpool, we do!

We love you, Liverpool, we do!

Oh, Liverpool, we love you!

WE WON IT FIVE TIMES

Aquí una canción que los aficionados del Liverpool quieren enterrar. "La hemos ganado cinco veces, la última en Estambul". Sí, la Champions, el torneo final que nadie ha ganado más veces en el Reino Unido. Y su canción añadida, una que puede cambiar tras el partido.

We won it five times,

We won it five times,

In Istanbul, we won it five times!

POUR SCOUSER TOMMY

'Scouser' es una manera común de referirse a los habitantes de Liverpool y a su peculiar acento. Y esta canción tiene mucho que ver con eso, con el orgullo de ser de un lugar del mundo, Liverpool, que tiene un equipo célebre. La letra, de hecho, tiene un bonito recado a los vecinos del , tan scouser como los 'reds': "Hemos jugados con los 'toffees' por las risas".

Ooh, I am a Liverpudlian,

I come from the Spion Kop,

I like to sing, I like to shout,

I go there quite a lot!



To support a team that plays in red,

A team that we all know,

A team that we called Liverpool,

To glory we will go!



We won the league, we won the Cup,

We’ve been to Europe too,

We played the Toffees for a laugh,

And left them feeling blue! 5-0! 1 2, 1 2 3, 1 2 3 4, 5-0!

Rush scored one,

Rush scored two,

Rush scored three,

And Rush scored four!

ALLEZ, ALLEZ, ALLEZ

Una de las que están de moda. En Madrid se ha escuchado mucho, desde la Plaza Mayor al estadio metropolitano. Una canción mítica del Liverpool que incluye a sus leyendas, desde Paisley a Shankly

We conquered all of Europe,

And we will never stop,

From Paris on to Turkey,

We've won the f*cking lot!

Bob Paisley and Bill Shankly,

The Fields of Anfield Road,

We are the supporters,

We come from Liverpool!

Allez, allez, allez!

Allez, allez, allez!

Allez, allez, allez!

Allez, allez, allez!

Más sobre la canción