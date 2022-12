¿Qué dice el reglamento sobre el adelantamiento del portero en los penaltis?

Qué pueden hacer los guardametas frente a una pena máxima.

¿Qué dice el reglamento sobre el adelantamiento del portero en los penaltis? Esa es una pregunta que muchos aficionados se hacen cada vez que ven que un árbitro obliga a repetirse una pena máxima.

En el Mundial de Qatar 2022 se han marcado varios penales, pero aunque ninguno se ha repetido, la atención ha estado puesta con lupa en los pies en los pies de los guardametas durante los cobros, especialmente de aquellos que lograron atajar los disparos en contra de su equipo.

En 2021, la IFAB mandó una circular donde, entre los distintos aspectos, insiste en la nueva normativa en el lanzamiento de penaltis. En la misma dejó claro que este cambio “busca una mayor libertad de movimiento a los guardametas, que ya no deben mantener la totalidad o parte de ambos pies en contacto con la línea de meta durante la ejecución de un penal, solo un pie. Además este puede estar en contacto con la línea o sobre ella (en el aire)”.

La circular resaltó que “pese a gozar de una mayor libertad, ahora se les exige que respeten la regla, y los miembros del equipo arbitral deben garantizar la repetición del lanzamiento si el portero se adelanta de que el balón esté en juego y consigue desviarlo”.

Esa norma solo presenta las excepciones de cuando el lanzamiento “se dirige fuera de la portería” o si el balón rebota en los postes o en el travesaño. Si eso ocurriera, “el árbitro respetará el espíritu de la regla y no dictará la repetición del penal salvo que el adelantamiento del portero haya influido claramente en el lanzamiento”.

Además , esta misma circular aclaró que el adelantamiento del portero es motivo de amonestación para los guardametas que se muevan o no mantengan el pie en la línea en las tandas de penaltis.

Por otro lado, "se introduce una importante novedad cuando un portero comete una infracción que no tiene influencia en el lanzamiento y éste no acaba en gol, pues ya no sería penalizado. Así, si el balón no entra porque se quede corto, se vaya fuera o impacte en postes o larguero y la ilegalidad del guardameta no ha tenido nada que ver con ello, el penalti no se repetirá".

Solo hay una excepción y se trata de las tandas de penaltis. Ya en el pasado Mundial de Francia femenino y en la Copa America, Copa Libertadores y Copa Sudamericana se aplicó esta excepcionalidad que la propia IFAB anuncia que “a toda competición que lo solicite donde se use el VAR, pero se aplica a la tanda de penaltis, no a los lanzamientos de penal efectuados durante el tiempo reglamentario”.

En el caso de las tandas de penaltis, es motivo de amonestación si el guardameta cometiera la infracción en repetidas ocasiones.