Pese a que marcó el gol de la victoria para Francia, y pese a que se ha convertido en el primer pilar del Bayern de Múnich y de la selección gala, Michael Olise sigue estando, a ojos de España, por detrás de Lamine Yamal.

Una sola pregunta encendió el plató del célebre programa "El Larguero": "¿Qué delantero en el mundo hace lo que hace Lamine?". Y la respuesta bastó para zanjar la comparación más polémica de Europa en la actualidad.

El nuevo salvador de Zidane

Olise ha comenzado la temporada con la misma fuerza que la pasada, e incluso más, ya que el francés se ha transformado en un elemento indiscutible en el once de su club y de la selección de su país, hasta el punto de que Zinedine Zidane saboreó su primera victoria como seleccionador de Francia gracias a la habilidad del extremo del Bayern de Múnich, después de marcar el gol de la victoria en el último suspiro ante Bélgica.

Este brillo continuado planteó la pregunta inevitable: ¿ha alcanzado por fin Olise el nivel de la estrella del Barcelona, Lamine Yamal? Una pregunta que el presentador Manu Carreño puso sobre la mesa de "El Larguero" y que abrió un debate encendido.









Una zurda a la que le falta magia

El primero en intervenir fue Raúl Ruiz, que reconoció el valor del francés pero tuvo en cuenta la diferencia temporal: "Tiene una zurda maravillosa, y creo que es más fuerte físicamente que Lamine, pero es cierto que Lamine ha destacado durante más tiempo que Olise".

Y el propio Manu Carreño llegó a una ecuación precisa: "Olise puede ser más hábil en algunos detalles, pero no tiene la misma magia que el jugador de la selección española".

Kiko Narváez, por su parte, consideró que la comparación está muy igualada, pero que la palabra clave es la creatividad: "Olise juega por detrás del delantero en espacios muy reducidos, juega de espaldas a la portería, crea ocasiones, pasa, pero simplemente no tiene la creatividad de Lamine; por eso pongo a Lamine por delante de él por unos pocos centímetros".

Y el golpe definitivo del análisis vino de José Mari Bakero, que reveló el arma secreta de Lamine que no se valora lo suficiente: "Creo que Lamine tiene lo que le falta a Olise, que es la cantidad de victorias que suma; porque, además de su enorme talento, sobre todo en los espacios reducidos, ha ganado mucho".

Y prosiguió: "Hay otra cosa que no se ha valorado últimamente, y es su enorme esfuerzo defensivo. Si comparamos a Mbappé o a cualquiera de los otros delanteros candidatos al Balón de Oro, ¿quién de ellos hace un esfuerzo en la banda como Lamine?".

Atrevimiento y personalidad

Rafa Alkorta cerró el debate confirmando la superioridad de la personalidad de Lamine: "Creo que Lamine, gracias a su personalidad, es más atrevido y hábil que Olise; me parece más diferencial, pero desde el punto de vista técnico y en cuanto al regate, creo que están muy igualados".

Y, al final, los analistas de "El Larguero" coincidieron en una única conclusión: Michael Olise es un jugador de talla mundial y un talento excepcional muy cercano a la cima, pero Lamine Yamal sigue estando un paso por delante, no solo por talento, sino por las victorias, por la creatividad en la construcción del juego y, ante todo, por un esfuerzo defensivo que no realiza ningún delantero candidato al Balón de Oro. Mientras los demás esperan el balón arriba, Lamine baja para construir el ataque desde atrás.







