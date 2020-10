¿Qué centrocampistas fichar en Fantasy, Biwenger y Comunio de LaLiga 2020/2021?

Repasa las recomendaciones del equipo de Comuniate para reforzar la medular de tu equipo y sumar el máximo de puntos posibles.

Sabemos lo importante que puede ser hacer un fichaje u otro en tu juego de fantasy y por eso hemos analizado cuáles son los centrocampistas más recomendables para fichar esta temporada en los juegos Fantasy más importantes a nivel nacional. Además, vamos a especificar y detallar las razones por las que desde Comuniate se ha seleccionado a estos jugadores sobre el resto en esta demarcación. No ha sido fácil y esto habla muy bien sobre la riqueza de jugadores y talento que tiene nuestra Liga. ¡Comenzamos

Philippe Coutinho (FC )

El jugador brasileño se ha ganado la confianza de su entrenador, Ronald Koeman, y éste se lo está devolviendo con creces en este inicio de competición. En su segunda etapa en el club está recordando a aquel jugador dinámico y con llegada que demostró ser en el y que le llevo a fichar por el conjunto culé. Esperemos que siga contando con tantos minutos de calidad como hasta ahora, porque es un jugador que en clave Fantasy puntúa muy bien debido a sus numerosas llegadas al área, traduciéndose en asistencias y goles.

Toni Kroos ( )

No ha empezado de la mejor manera el campeonato el jugador alemán, con una inoportuna lesión que le ha mantenido alejado de los terrenos de juego un par de partidos. Pero esto no se trata de cómo se empieza, sino de cómo acaba y esto no ha hecho nada más que empezar. Parece que Toni ha dejado atrás sus problemas físicos, pues ha disputado ya esta semana incluso los 90 minutos con su selección y ya se le espera en el once madridista para esta jornada.

Es un jugador muy recomendable debido a sus siempre correctas actuaciones, que puntúa muy bien sobretodo si su equipo no encaja gol. Pero su punto más fuerte es el factor de asistencias a balón parado, ya que es el mayor responsable de ello.

Sergio Canales (Real )

El centrocampista bético fue una de las sensaciones de la pasada temporada, en la que aportó 6 goles y 6 asistencias, y todo apunta a que en esta temporada 2020/2021 puede igualar e incluso superar los que fueron sus mejores registros como profesional. Sergio es un tipo de futbolista que suele puntuar muy bien en clave Fantasy debido a su descomunal talento con el balón, pero tiene un importante problema, sus lesiones.

Es el encargado de lanzar los penaltis en su equipo y de golpear tanto las faltas como los córners. Todo esto suma y mucho en Fantasy. Por todo ello es un jugador que deberíamos de tener en nuestras plantillas.

Mikel Merino ( )

El joven jugador pamplonés está siendo uno de los mejores jugadores en este inicio de temporada. Es el jugador más puntuado en Comunio hasta el momento. Mikel se está destapando como un centrocampista total, de gran recorrido, compenetrándose a la perfección con compañeros de diferentes estilos como Guevara, Silva o Zubimendi. Algunas veces para liberar de trabajo físico a algunos compañeros y otras veces para ser liberado él y poder hacer una presión alta al equipo rival, pero sobretodo en llegadas al área y recuperaciones de balón.

La conexión txuri urdin con Oyarzabal ya está empezando a dar sus frutos, no sólo en la Real Sociedad, sino también con la Selección Española, como pudimos ver en el partido ante . Los puntos fuertes de Merino son las llegadas al área que se traducen en 1 gol y 2 asistencias en este inicio de Liga y su mejor virtud es la recuperación de balón (8).

Luis Milla ( )

Una de las mayores revelaciones del campeonato, ya en su primer partido consiguió anotar un tanto y estrenarse como goleador en la Liga Santander. Hay muchas esperanzas puestas en el jugador nazarí que viene de hacer su mejor campaña en Segunda División, donde anotó 8 goles y dio 6 asistencias con el , lo que le sirvió para poder fichar por el equipo revelación de la temporada pasada.

Luis es un jugador que puntúa muy bien en clave Fantasy. Juega y hace jugar a su equipo y, aunque el club vaya a disputar la , vemos con más posibilidades de rotar antes a otros jugadores como Montoro, Yangel Herrera, Gonalons o Vico que a Milla. Por tanto estamos hablando de un jugador muy recomendable a un precio muy asequible que nos asegura muchos minutos, regularidad, asistencias y goles.