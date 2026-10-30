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Marc White, entrenador del Dorking Wanderers, se ha convertido en un fenómeno viral después de que salieran a la luz imágenes de su explosiva charla en el descanso del partido del martes ante el Hemel Hempstead Town, de la sexta categoría. El técnico, conocido por no tener pelos en la lengua, profirió una diatriba plagada de tacos y volcó muebles del vestuario cuando su equipo perdía 2-1 al descanso.

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Un entrenador furioso destroza el vestuario

Según muestran las imágenes grabadas por el canal de YouTube Bunch of Amateurs, el técnico del Dorking perdió los nervios después de ver cómo su equipo desperdiciaba una ventaja temprana el martes por la noche. Alfie Rutherford había batido a Michael Johnson por su palo tras las paradas de Glenn Morris a Lee Angol y Darion Dowrich, pero George Williams empató en una jugada embarullada dentro del área y transformó un penalti en los últimos minutos. Tras ello, White arremetió contra sus jugadores en el descanso.

Una bronca cargada de improperios deja atónita a la plantilla

Al dirigirse a sus jugadores en el vídeo viral, White estalló: «¿Qué c****** os pasa a todos? Pinch, Josh, ¿qué c****** os pasa? ¿Por qué c******...?»

Mientras sus jugadores se sobresaltaban, golpeó una mesa y la volcó antes de gritar: «¿Por qué c****** jugáis en este campo de m*****? ¡Dejad de hacerlo! ¡Dejad de hacerlo! Vas a salir del campo. P******* lamentable. Estás cerca. Espabilad de una p*** vez. Vaya m*****. ¡Es vergonzoso para mí! ¡No juguéis en este campo de m***** con una presión total! ¡M*****! ¡P*** m*****! ¡Arreglad esto de una p*** vez, panda de c******! Tendríais que estar echando la bronca a vuestros compañeros. Ya os lo he dicho. A la m***** esos goles de m*****. Estoy p******* indignado. Más os vale que el marcador no siga igual. Os lo digo muy en serio. ¡Arreglad esto de una p*** vez, c******! Más os vale mejorar como equipo y no cometer los mismos errores de m*****. ¡Errores de m*****! Más os vale demostrar que tenéis c****** ahora. Demostrad que tenéis c****** de una p*** vez. ¡Salid, salid de una p*** vez! Aquí sentados, j****. ¡Salid de una p*** vez!»

Tras marcharse hecho una furia mientras la plantilla se recomponía, volvió a entrar gritando: «¡Voy a liarme a h******! ¿Quién os ha dicho que os quedéis aquí? ¡Salid!». Volvió a volcar la mesa y a darle patadas antes de añadir: «Salid de una p*** vez. ¡Ahora! ¡Salid de una p*** vez! ¡Es una p*** vergüenza!»

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El técnico defiende su arrebato en el vestuario

Al reflexionar después sobre las imágenes virales, White declaró a Daily Star Sport: «Hay gente hoy en día que me sorprende. Estamos en una época del fútbol en la que la gente no sabe muy bien lo que pasa de verdad, porque la Premier League tiene cierto glamour.

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»Pero cualquiera que esté metido en el fútbol sabe que lo que ocurrió el martes quizá no pase todas las semanas, pero sí sucede con regularidad en este deporte. La particularidad en el Dorking es que, como tenemos a Bunch Of Amateurs grabándolo, la gente puede verlo.

»Así son las cosas. Las cámaras llevan con nosotros quizá siete años y, sinceramente, nunca pienso en ellas. Pero sí, estaba bastante más enfadado de lo normal».

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Un gol en los últimos minutos rescata un punto en casa

La bronca provocó una reacción en la segunda parte: Dawid Rogalski marcó de cabeza tras un córner, pero Josh Green devolvió la ventaja a los visitantes seis minutos después con una semivolea. Rutherford acabó empujando el balón a la red en el minuto 89 para sellar el 3-3. Tras rescatar un punto entre semana, el equipo de White volverá a jugar el sábado en Meadowbank, donde recibirá al Weston-super-Mare. Evitar otro comienzo titubeante será fundamental para que su entrenador mantenga la calma.