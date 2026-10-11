Vinicius Junior volvió a encender la polémica, después de lanzar un mensaje indirecto a través de su cuenta de Instagram, tras su expulsión ante el Villarreal, en un partido que vivió un final llamativo para su participación, pese a su papel decisivo en la victoria del Real Madrid.

El astro brasileño marcó un gol después de entrar como suplente, pero el árbitro lo anuló debido a que tiró del pelo a uno de los jugadores del Villarreal, para mostrarle la tarjeta roja directa y confirmar su ausencia en el próximo Clásico.

Tras el partido, Vinicius pidió disculpas a sus compañeros de equipo y a la afición del Real Madrid a través de su cuenta de Instagram, pero volvió a generar polémica al compartir una publicación de un aficionado mediante la función de historias, según informó el diario español "Mundo Deportivo".

La publicación incluía imágenes de la actuación del jugador en distintos partidos, acompañadas de un comentario que critica las decisiones arbitrales en su contra, en el que se decía: "Siempre es Vinicius quien recibe las tarjetas amarillas y rojas, qué vergüenza, ¡qué banda!".

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El astro del Real Madrid volvió a publicar el mensaje, añadiendo tres emoticonos sonrientes, en un gesto que pareció una respuesta indirecta a la polémica surgida en torno a su expulsión, con lo que continúan las repercusiones del episodio antes del esperado Clásico.