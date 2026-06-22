El Bayern de Múnich está confundido e inquieto por el futuro de su estrella francesa, Michael Oulissi. Rechazó de forma extraoficial prorrogar su contrato, vigente hasta 2029, y eliminó de sus redes las fotos con la camiseta del club. El Real Madrid sigue la situación, aunque ha negado interés.

Según la revista alemana «Kicker», que cita fuentes internas, el Bayern admite que le cuesta entender a Oulissi, a quien califica de “esquivo”. especialmente tras rechazar a principios de año la primera oferta de renovación, sin aclarar aún su postura definitiva, lo que genera inquietud en el Allianz Arena.

El club bávaro quiere renovarlo cuanto antes, consciente de que merece un salario acorde a su estatus, sobre todo tras la ampliación de Jamal Musiala, valorada en unos 25 millones de euros anuales; sin embargo, la discreción y la ambigüedad de Oulissi fuera del terreno de juego complican las negociaciones.

El Real Madrid emitió un comunicado el fin de semana: negó cualquier contacto con el jugador, resaltó la excelente relación con el Bayern y lamentó las especulaciones.

Sin embargo, Mundo Deportivo afirmó que el comunicado buscaba blindar al club blanco ante una posible demanda del Bayern y que Florentino Pérez, presidente madridista, está enamorado de Oulissi, a quien prometió fichar en las últimas elecciones.

Según el diario alemán Bild, el Bayern ha anunciado que no piensa venderlo ni siquiera por 200 millones de euros, pero que lo dejaría marchar si llegara una oferta superior a 220 millones, con la que batiría el récord de Neymar al PSG (222 millones en 2017).

Olisé, fichado hace dos años del Crystal Palace, volvió a brillar en el Francia-Senegal (3-1) del Mundial, asistiendo a Kylian Mbappé en una dupla que muchos sueñan con ver en un club, sobre todo en el Real Madrid.

El entorno del jugador ha emitido un comunicado, recogido por «Sky», que niega cualquier contacto con el Real Madrid. aunque su actitud enigmática y la eliminación de fotos del club de sus redes alimentan las especulaciones y obligan al Bayern a mantener “nervios de acero y poderío financiero” para retener al mejor jugador francés del momento.