¿Qué años no se disputó el Campeón de Campeones en México y por qué?

El Campeón de Campeones se vuelve codiciado en la Primera División de México

Tigres enfrentará al América este domingo en una edición más del trofeo , al que tienen derecho a disputar por ser los ganadores de los torneos de Liga en el último año futbolístico.

Mientras los Azulcremas lo fueron en el Apertura 2018 al derrotar a , los Tigres lo fueron en el Clausura 2019 después de vencer al León, equipo que había roto récords en la .

Dicha distinción tuvo momentos que no se llevó a cabo por diferentes motivos, ya sea por decisiones federativas o temas de calendarios, provocando que los clubes no pudieran sumar un trofeo a sus vitrinas.

En la temporada 72-73, este no se jugó debido a que no se llegó a un acuerdo entre clubes. De 1977 a 1987 se determinó que fuera suspendido luego del encuentro entre América y Tigres, correspondiente a la 1975-1976.

De 1991 a 1994 los propietarios de los clubes decidieron que no se llevara a cabo por temas de calendarización, aunado a aún no se dividía el año de competencia en torneos cortos. De 1996 a 2002 no se desarrolló por el nuevo formato de la Primera División y la Copa .

Temas de calendarización obligaron a que no se llevara a cabo del 2006 al 2014, aunque terminaron por revivirlo y jugarlo en , mercado que deja ingresos económicos a la Federación Mexicana de Futbol.

El 🏆 de Campeón de Campeones busca dueño en 2019. ¿Quién se lo quedará? 👊 pic.twitter.com/ZK4ebtgsFl — Goal México (@goalmex) 13 de julio de 2019

Tigres suma tres títulos, América acumula cinco. ¿Quién saldrá campeón del 2018-2019?