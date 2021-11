Qué jugadores deben volver a Boca a fin de año y cuál es su situación

Se acerca el fin de año y con ello, más precisamente el 31 de diciembre, la finalización de varios contratos, como así también de varios préstamos de futbolistas que Boca cedió para que estén en actividad, ya que no eran tenidos en cuenta en aquel momento por Miguel Russo, entrenador durante el último mercado de pases.

En total son cinco los jugadores que deberían presentarse para iniciar la pretemporada en enero, pero Sebastián Battaglia deberá evaluar si los utiliza o se negociará otra salida, ya sea mediante otra cesión con la rescisión del vínculo.

GOAL repasa los casos y las posibilidades de cada uno:

RAMÓN ÁBILA

Es el nombre más importante de los cinco y el que menos chances tiene de quedarse en el club. A fines de marzo y relegado para Russo, además de sus problemas físicos, una relación tirante con el Consejo de Fútbol y la decisión que luego tomaría su amigo Carlos Tevez, decidió marcharse a la MLS, donde primero llegó a Minnesota United y en agosto pasó al DC United. Su paso deja poco y nada: apenas jugó un partido de titular, ingresó en otros 21 y convirtió cinco goles. Una vez de regreso en Argentina se le buscará otra salida o finalizar el contrato.

WALTER BOU

De gran campaña en Defensa y Justicia, donde alterna como enganche, segunda punta y delantero centro, su vuelta sería bien vista como una alternativa para el delantero de renombre que nuevamente la dirigencia saldrá a buscar al mercado. Sin embargo, el propio jugador dejó en claro que no tiene intenciones de quedarse para ocupar un rol secundario: "En diciembre se verá, pero uno se acostumbra a jugar...", deslizó en declaraciones a ESPN este lunes 22 de noviembre. En principio, el Halcón seguramente intentará retenerlo, pero también Racing aparece interesado en contratarlo y siempre está abierta la posibilidad del exterior, con México y Brasil como probables destinos.

MATEO RETEGUI

El hijo del Chapa tuvo altibajos en Talleres, donde convirtió goles pero no logró asentarse como titular y su puesto hoy es de Michael Santos. En el Xeneize no tendrá lugar, por lo que si la T decide no negociar para extender el préstamo, deberá buscar otra salida.

FRANCO CRISTALDO

El mediocampista estaba a préstamo hasta fin de año en Huracán pero, debido a su gran presente, la dirigencia del Globo decidió ejercer la opción de compra que tenía en su poder: el conjunto de Parque de los Patricios adquirió el 50% del pase del futbolista, que firmó contrato hasta fines de 2024 y no regresará a la Ribera.

GASTÓN ÁVILA

El joven zaguero es el que más chances tiene de quedarse. Titular indiscutido en Rosario Central, recibió su primera convocatoria a la Selección argentina y podría sumar en la consideración de Battaglia, especialmente Lisandro López o Carlos Zambrano finalmente salen del club.