El Pyramids egipcio logró una victoria valiosa a domicilio ante el Al Merreikh Bentiu, campeón de Sudán del Sur, por un gol a cero, en el partido que ambos disputaron este viernes en el Estadio Internacional de Yuba, en la ida de los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones de África, con lo que el conjunto celeste pone un pie en la siguiente ronda antes del encuentro de vuelta en El Cairo.

Mahmoud Saber marcó el único gol del partido en el minuto 30, tras lanzar un disparo desde dentro del área, con el que tradujo el dominio del Pyramids durante la primera mitad, en la que el equipo egipcio tuvo mayor control del juego.

El partido fue de nivel medio, con intentos del Al Merreikh Bentiu de volver al marcador y lograr el empate, mientras que los jugadores del equipo sursudanés reclamaron un penalti antes del minuto 80, pero el árbitro del encuentro ordenó que el juego continuara sin concederlo.

El Pyramids recibió un golpe en los últimos minutos, después de que el árbitro mostrara la tarjeta roja a su defensa Mahmoud Marei en el minuto 89, tras recibir la segunda amonestación, por lo que se confirma su ausencia en el partido de vuelta debido a la sanción.

El encuentro de vuelta está previsto para el 24 de octubre de este mes, en el estadio de la Defensa Aérea de El Cairo.