Puyol: "¿Un Barça sin Messi? Hablemos de ganar lo máximo con él"

No se recuerda un capitán más legendario en la reciente historia culé que Carles Puyol. Y precisamente por eso, el peso de las reflexiones del eterno capitán del es bestial. Con motivo de la celebración de los Premios Laureus que se entregan este domingo en Berlín, Puyol uno de los miembros de la Academia de leyendas, se declaró "optimista" respecto a esta temporada del FC Barcelona. "Cada equipo tiene su estilo y defiende su manera de jugar. Yo he vivido con la filosofía del Barcelona, de tener el balón. Pero no de tenerlo por tenerlo, sino de moverlo para crear espacios y encontrar arriba a jugadores que hagan daño..Yo me identifico con el del Barcelona, que nos ha dado muchos éxitos", dijo Puyol

Sobre si en un futuro se ve ligado a los banquillo, Puyol comentó: "Lo que me gustaría es volver a jugar, pero eso es imposible. Ahora estoy en otro momento vital. En un futuro, ya veremos. No me veo de técnico y sí más en una dirección deportiva" para después añadir "estoy abierto al Barcelona, que para mí es más importante que los presidentes y los jugadores, está por encima de todo", apuntó.

También quiso espantar la posibilidad de que Leo Messi acabara hartándose y abandonando el club: "Messi tiene 32 años y cuidándose como lo hace, puede aguantar hasta los 38. Por qué vamos a hablar del Barça sin él, hagámoslo de ganar lo máximo posible con él".

Sobre los rumores que apuntan a que podría acompañar a Iker Casillas en una hipotética candidatura a la presidencia de la Federación Español para enfrentarse en los comicios a Luis Rubiales, Puyol negó la mayor: "No he hablado con él de eso. Iker es un amigo y siempre le escucharía, otra cosa es que entrase, como me ha pasado en el Barcelona. Son puestos a los que hay que ir convencido. Depende del momento vital de cada uno", advirtió.