Carles Puyol, excapitán del Barcelona, afirmó este martes que, con la llegada del portugués José Mourinho, el Real Madrid podría volverse "más fuerte", señalando al mismo tiempo que el Barcelona estará hambriento por conquistar otra Liga.

Puyol declaró en una videollamada con varios medios internacionales, entre ellos la agencia de noticias española (EFE), organizada por la cadena ESPN: "Hablamos de un gran entrenador (Mourinho). Coincidí con él en el Barcelona cuando estaba en la academia juvenil, antes de dar el salto al primer equipo. Ya entonces teníamos claro que poseía un amplio conocimiento del fútbol. Después construyó una carrera futbolística magnífica y se incorporó al Real Madrid. Estábamos en el punto álgido de nuestra rivalidad, y recuerdo aquella competencia tan intensa".

Y añadió, según recogió el diario "As": "En aquellos años, con Guardiola y Mourinho, y con Messi y Cristiano, eran dos equipos grandiosos. Veremos cómo será su rendimiento. Sigo creyendo que el Barcelona tiene un equipo muy bueno y que será capaz de ofrecer una buena temporada. Pero el Real Madrid, con Mourinho, puede volverse más fuerte".

Puyol expresó su valoración por el trabajo del entrenador Hansi Flick en el banquillo del Barcelona y por su línea defensiva adelantada, y afirmó: "Me gusta jugar con una línea defensiva adelantada. Requiere compromiso no solo de los defensas, porque si no hay presión sobre el portador del balón, generarán muchos problemas".

Y prosiguió: "La incorporación de Rodri es una noticia muy buena para el Barcelona. Es uno de los mejores mediocampistas del mundo. Tuve la oportunidad de verlo jugar en directo en el Mundial, y estoy muy impresionado con él. Aporta un gran equilibrio a los equipos y encaja a la perfección con el estilo de juego del Barcelona".

Y aclaró: "Lo ha demostrado con la selección de España y con el Manchester City bajo la dirección de Guardiola. Nos ayudará mucho; es un pivote clave, y ahora el mediocampo del Barcelona se volverá mucho más fuerte".

Puyol también elogió el regreso de Sergio Busquets al Barcelona, esta vez como entrenador de la academia juvenil, al decir: "Me sorprendió, porque pensaba que tardaría un poco más antes de meterse en el trabajo, pero parece que estaba destinado a ello. Puede aportar mucho a la academia juvenil desde el punto de vista táctico, además de su amplia experiencia. Es un gran capitán y un líder especial. Adquirir experiencia en esta etapa le será muy útil".

Puyol aprovechó la ocasión para dirigir un mensaje de apoyo a su excompañero Lionel Messi, que atraviesa circunstancias difíciles tras el fallecimiento de su padre, y dijo: "Leo, sé fuerte, mantén el ánimo alto. Se lo dije en privado. Todos lo queremos y estamos a su lado y al de su familia".

Y continuó: "Me parece increíble lo que ha logrado a los treinta y nueve años. Es el líder indiscutible, y si Argentina llegó a la final del Mundial, fue gracias a Messi, porque el rendimiento de Argentina no fue constante. Pero en los últimos 30 minutos de cada partido, Leo era quien dominaba, incluso en el partido de la final, donde España fue el mejor equipo. Tuvieron ocasiones en los últimos minutos y eran muy peligrosos".

Y agregó: "Para mí, es el mejor de la historia y un ejemplo para todos los jóvenes jugadores que comienzan su carrera".

El exdefensa también recordó su partido favorito de El Clásico, la victoria por 6-2 de 2009 que prácticamente le dio al Barcelona el título de Liga, y explicó: "Tuve la suerte de jugar muchos Clásicos, pero el partido del 6-2 es el que sigue grabado en mi memoria".

Y añadió: "Fue una temporada muy difícil, y era el primer año de Guardiola con nosotros. La primera mitad de la temporada fue muy buena, pero el Real Madrid iba recortando la distancia. Íbamos cuatro puntos por detrás, a falta de cuatro jornadas, y logramos una victoria asombrosa que prácticamente nos dio el título de Liga".

Puyol también declaró que es partidario de la idea de disputar partidos de la Liga española fuera de España, y completó sus declaraciones: "Se lleva hablando desde hace muchos años sobre jugar partidos fuera de casa. Es difícil para los equipos perder un partido en su propio terreno, pero es una oportunidad para que los aficionados que siguen nuestras competiciones disfruten de ellas en directo. Si los clubes y la Liga española deciden hacerlo, creo que es una buena idea".

Puyol señaló que Lamine Yamal, estrella del Barcelona, posee todos los ingredientes necesarios para conquistar otro Mundial para España y numerosos títulos para el Barcelona, pero debe centrarse en el fútbol.

Y dijo: "Hay muchas noticias sobre Lamine. Lo veo tranquilo, competitivo y humilde. Lo veo como un jugador competitivo, pero necesitamos hacerle entender que ha ganado el Mundial y títulos importantes, pero debe seguir evolucionando como jugador y buscar sumar más títulos a sus vitrinas".

Y concluyó sus declaraciones: "España tiene todos los ingredientes. España es un equipo muy joven y de futuro brillante. Ganar un Mundial es un gran logro; ganar dos sería algo increíble, y si hay una generación capaz de lograrlo, es esta generación. Eso es lo que trataré de motivarlos a hacer".