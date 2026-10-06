El periodista británico Piers Morgan reveló nuevos detalles sobre la crisis que estalló entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, asegurando que la disputa no estaba relacionada con el deseo del capitán de la selección de garantizar su titularidad, sino con lo que describió como "el cumplimiento de las promesas" y el respeto del acuerdo entre ambas partes.

Morgan explicó que Jesus había acordado con Ronaldo su participación en los dos primeros partidos, garantizándole disputar el primer encuentro completo, lo que llevó al jugador a continuar su trayectoria internacional, antes de que el entrenador lo sustituyera en el minuto 67 ante Gales, pese al acuerdo previo, según el relato de Morgan.

Añadió que Jesus se disculpó con Ronaldo y con el presidente de la Federación Portuguesa después del partido, y prometió explicar lo sucedido, pero las cosas se complicaron aún más después de que cambiara la versión sobre el plan de participación del jugador en los siguientes encuentros.

Según Morgan, Jesus pidió posteriormente a Ronaldo que participara durante 30 minutos ante Noruega, a lo que el jugador accedió, y realizó el calentamiento durante unos 25 minutos, pero finalmente no saltó al terreno de juego, algo que Ronaldo consideró una "falta de respeto" y una ruptura de la promesa.

Morgan afirmó que Ronaldo "no exige ser un titular indiscutible ni jugar 90 minutos en cada partido", y agregó que, para la estrella de Portugal, la cuestión tiene que ver con el cumplimiento de lo que se había acordado previamente.

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Morgan añadió que Ronaldo, tras sentir que no se respetaba el acuerdo, les pidió que se marcharan y se fue, mientras Jesus seguía apareciendo en las ruedas de prensa con declaraciones que, según el relato de Morgan, contradecían lo que se había acordado entre bastidores.

El periodista británico continuó su ataque sobre la forma en que Jesus manejó la situación, al considerar que el entrenador intentaba mostrar su autoridad a costa de Ronaldo, señalando que este último considera que su trayectoria y sus logros con la selección le otorgan un estatus especial dentro del equipo.

Morgan citó la final de la Liga de las Naciones de la UEFA del año pasado, preguntándose: "¿Quién marcó en la final? Ronaldo", antes de rechazar, desde su punto de vista, restar importancia al jugador o decir que la selección es mejor en su ausencia.

Morgan concluyó sus declaraciones haciendo referencia a la esperada despedida de Lionel Messi con Argentina, al considerar que Ronaldo merece a su vez una despedida acorde a su trayectoria con Portugal, subrayando que la disputa con Jesus no debería ocultar la importancia del homenaje que el capitán de la selección podría recibir al final de su trayectoria internacional.