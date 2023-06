Puskas Arena: cómo llegar, qué hacer en Budapest y guía del estadio nacional de Hungría

Ciudades del Fútbol 23 te trae todo lo que necesitas saber sobre el Puskas Arena de Budapest

¿Va a viajar a Budapest para un partido pronto o tal vez esté planeando una escapada furtiva a la ciudad? La capital húngara es ahora el hogar de uno de los estadios de fútbol más impresionantes del mundo y es una visita obligada, ya sea un saltador de estadio experimentado o un admirador de la arquitectura deportiva moderna al que le encanta viajar.

El gigantesco terreno que toma su nombre de uno de los hijos más famosos de la ciudad, que se cierne sobre el horizonte de la ciudad, tiene una ubicación central y los visitantes pueden adaptarse fácilmente a un viaje entre la multitud de cosas que hacer durante su estadía allí.

Aquí, GOAL le ofrece todo lo que necesita saber sobre el Puskas Arena, además de brindarle una guía de Budapest, que incluye dónde alojarse, cómo llegar y más.

Puskas Arena: Capacidad, ubicación y guía

Nombre: Puskas Arena Capacidad: 67,215 Inauguración 2019 Equipo(s): Selección de Hungría

El Puskas Arena de Budapest es el estadio de usos múltiples más grande de Hungría, con una capacidad de 67.215 asientos. Fue construido entre 2017 y 2019 en el sitio del antiguo Estadio Ferenc Puskas y es la sede oficial de la selección húngara.

Un lugar de cuatro estrellas de la UEFA, el Puskas Arena ya ha albergado una serie de importantes eventos futbolísticos desde su gran inauguración, incluidos cuatro partidos en la Eurocopa 2020, la Supercopa de la UEFA 2020 entre el Bayern de Múnich y el Sevilla y, más recientemente, la Europa League 2023. Final entre Sevilla y Roma.

También ha sido sede de importantes actos musicales, incluida la banda de rock estadounidense Red Hot Chili Peppers.

Como sugiere el nombre, el Puskas Arena lleva el nombre de Ferenc Puskas, posiblemente el hijo de fútbol más famoso y venerado de Budapest. Miembro estrella del equipo Magical Magiars de la década de 1950, Puskas se convirtió en un fenómeno internacional cuando se unió al Real Madrid, ayudando a Los Blancos a ganar tres Copas de Europa.

Cómo llegar al Puskas Arena

Los visitantes de Budapest que deseen ir al Puskas Arena generalmente aconsejan utilizar el transporte público.

Puedes llegar al Puskas Arena tomando la línea M2 del metro de Budapest.

La ciudad también cuenta con una red de tranvías confiable y el Puskas Arena cuenta con las líneas de tranvía 1 y 1A.

¿Qué equipos juegan en el Puskas Arena?

La selección de Hungría es el principal inquilino del Puskas Arena y ha jugado todos los partidos internacionales clave en el campo desde 2019.

Ferencvaros usó el estadio como hogar temporal durante la fase de grupos de la Liga de Campeones 2020-21. Sus partidos habituales en casa se juegan en el Groupama Arena, que está a 10 minutos en coche (una hora si vas andando).

Como el estadio más grande del país, el Puskas Arena también se utiliza para el evento principal del fútbol húngaro: la final Magyar Kupa.

Cosas que hacer en Budapest

Visita el parlamento húngaro

Heroes' Square

Danube river cruise

St Stephen's Basilica

Buda Castle

Thermal baths

Si te has hartado del fútbol en el Puskas Arena, no faltan las actividades culturales y sociales para disfrutar en Budapest. Una excelente manera de ver la ciudad es a través de un crucero por el río Danubio y hay muchos lugares para ver, incluidas algunas de las islas que se encuentran en el camino.

Por supuesto, un recorrido por el impresionante edificio del Parlamento húngaro ocupa un lugar destacado en la lista de tareas pendientes de la mayoría de los turistas que visitan Budapest, mientras que la Plaza de los Héroes alberga una serie de estatuas impresionantes.

La ciudad es famosa por sus baños termales, debido a su influencia romana y turca, y los Baños de Rudas datan de 1550, durante la era otomana.

¿Por qué no escalar la Colina Gellert y ver el Castillo de Buda, o simplemente unirse a uno de los muchos recorridos a pie o un viaje al Parque de la Ciudad? Un recorrido a pie por Budapest sin duda abrirá el apetito y, cuando lo haga, asegúrese de refrescarse con café tostado localmente y pruebe algunos de los famosos ghoulash o paprikash locales para recargar energías.

Dónde alojarse en Budapest - hoteles y alojamientos

Budapest cuenta con una excelente variedad de alojamientos, desde cómodos hoteles hasta acogedoras opciones de apartamentos en el centro de la ciudad. Puede buscar lugares para quedarse en Budapest con el mapa interactivo de arriba.

Vuelos a Budapest

Budapest cuenta con el servicio del Aeropuerto Internacional Ferenc Liszt (BUD), llamado así en honor al consumado compositor musical Franz Liszt. El aeropuerto todavía es conocido coloquialmente por muchos como Ferihegy, su nombre anterior.

El aeropuerto no está demasiado lejos del centro de la ciudad de Budapest, a unos 16 km, lo que significa que está a 25 minutos en coche si toma un taxi, o alrededor de 40 minutos en transporte público.

Puedes encontrar vuelos a Budapest arriba.

