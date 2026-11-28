Compartir Sigue a GOAL en Google

El neerlandés Marino Pusic, entrenador del Al Ahli, apostó por su artillería pesada para el duelo ante Al Taawoun en la Liga Roshn Saudí y ya tiene decidido al sustituto del defensa brasileño Roger Ibañez.

Anuncios

El Al Ahli recibe este sábado a Al Taawoun en el estadio Al Inma de Yeda, en el partido que cierra la decimotercera jornada de la Liga Roshn Saudí.

Marino Pusic dio a conocer el once inicial, con el tridente extranjero en ataque, liderado por el delantero inglés Ivan Toney y completado por los extremos Wenderson Galeno, brasileño, y Francisco Trincão, portugués.

El técnico neerlandés volvió a dejar fuera del once en la Liga Roshn a su delantero saudí Firas Al Buraikan, que sí fue titular en la derrota por 2-3 ante el Al Shamal catarí el pasado lunes, en la quinta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de la AFC Élite.

Pusic también alineó a dos extranjeros entre sus tres centrocampistas, el francés Valentin Atangana y el armenio Eduard Spertsyan, junto al saudí Ziyad Al Johani.

Anuncios Anuncios

Por otra parte, el entrenador neerlandés se decantó por el defensa saudí Mohammed Sulaiman Bakr en el centro de la zaga para suplir la baja del central brasileño Roger Ibañez, que está lesionado.

Related Topics

Próximos partidos AHL 1ª División 12:30 ALT Ver

Ibañez se lesionó durante la victoria por 3-1 sobre el Al Nassr, hace dos viernes, en el estadio Al Inma de Yeda, en un partido aplazado de la novena jornada de la Liga Roshn, por lo que se perdió el último encuentro ante el Al Shamal y también se perderá el de Al Taawoun.

Mohammed Sulaiman Bakr formará pareja con el turco Merih Demiral en el eje de la defensa, con Saeed Baattia y Saad Balobaid en los laterales, por delante del portero senegalés Édouard Mendy.

Anuncios

Este es el once del Al Ahli:

Portería: Édouard Mendy

Anuncios

Defensa: Saeed Baattia, Merih Demiral, Mohammed Sulaiman Bakr y Saad Balobaid

Centro del campo: Ziyad Al Johani, Valentin Atangana y Eduard Spertsyan

Anuncios

Ataque: Francisco Trincão, Ivan Toney y Wenderson Galeno

El Al Ahli afronta el partido en la quinta posición de la clasificación de la liga saudí con 24 puntos, fruto de 8 victorias y 4 derrotas, sin haber empatado todavía ningún encuentro.

Anuncios

El conjunto de Yeda busca su segunda victoria consecutiva en la Liga Roshn para recuperar su puesto entre los cuatro primeros, ya que está a 3 puntos de su vecino y eterno rival, el Al Ittihad, que es cuarto.

Además, el Al Ahli quiere seguir recortando distancias con el Al Hilal, líder de la liga saudí con 33 puntos, 9 más que él, con el mismo número de partidos disputados.

Anuncios

Al Taawoun, en cambio, está sufriendo mucho esta temporada: ocupa la decimoséptima y penúltima posición de la tabla con solo 5 puntos, fruto de 5 empates y 7 derrotas, sin haber ganado todavía ningún partido.

Al Taawoun es uno de los dos equipos que aún no han ganado en lo que va de temporada en la Liga Roshn, junto al Abha, colista con solo 3 puntos.