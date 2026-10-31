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imago-sport-1085328116.jpgZUMA Press Wire
Traducido por

Puntuación espectacular para el árbitro del partido entre el Barcelona y el Alavés

Barcelona vs Alavés
Barcelona
Alavés
Primera División
España
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El árbitro Cordero Vega dirigió el encuentro entre el Barcelona y el Deportivo Alavés, que terminó con victoria del conjunto catalán por 6-1 en el estadio Spotify Camp Nou, en la jornada 11 de LaLiga.

El portal "Archivo VAR", especializado en las jugadas arbitrales polémicas, otorgó al árbitro Cordero Vega una calificación de 6,75 sobre 10 puntos.

Archivo VAR explicó que Cordero Vega ofreció una actuación arbitral sólida, ya que no se vio obligado a intervenir en exceso, salvo en algunos casos que requirieron mostrar la tarjeta amarilla por frenar deliberadamente los contraataques o cometer faltas en momentos precisos.

El árbitro dirigió el partido con mucha tranquilidad y pasó completamente por alto los roces menores, teniendo en cuenta que el resultado del enfrentamiento ya estaba decidido durante la primera parte.

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El partido no registró ninguna jugada polémica, salvo la intervención de la tecnología del videoarbitraje para comprobar la validez del gol de Lamine Yamal durante la segunda parte, tras constatarse que el jugador se encontraba en posición correcta y no estaba en fuera de juego.

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