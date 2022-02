Pumas, el rival que comenzó la crisis de Solari y también podría terminarla

La llegada de Santiago Solari cambió radicalmente la situación del América: el equipo se convirtió en el más regular de la Liga MX, ejecutando una propuesta de juego reconocible a simple vista y haciendo de la victoria el hábito de cada fin de semana. Sin embargo, las Águilas siempre han estado en deuda en las instancias más importantes bajo la conducción del Indiecito, siendo la eliminación ante Pumas en el Apertura 2021 un golpe del cual no se han logrado recuperar.

Porque el América no es el mismo desde aquella noche en el Estadio Azteca. El doblete de Washington Corozo y el tanto de Higor Meritao fueron torpedos que hundieron el barco de Solari. La sonrisa desapareció del rostro de los jugadores. La lealtad al estilo de juego se ha visto fracturada. Los fichajes no han tenido el rendimiento esperado. El futbol, sencillamente, no responde.

Ya pasaron tres meses desde entonces y ahora el América vuelve a enfrentar al causante de su preocupante crisis. El equipo de Solari visita a los de la UNAM en el peor momento desde que el argentino llegó al banquillo de Coapa y con serias dudas en su capacidad para revertir la situación. Las Águilas ocupan el puesto 16 en la tabla de posiciones y una nueva derrota podría poner fin al ciclo del Indiecito.

El duelo se presenta sumamente complicado para los Azulcremas. No solo por lo que representa el Clásico Capitalino y por la presión que esto implica, sino por el extraordinario momento que vive Pumas. Y es que a pesar de no haber realizado movimientos en el mercado de pases, los de la UNAM han sacado provecho de las pocas herramientas que tienen a la mano para competir al más alto nivel en la Liga MX.

Los dirigidos por Andrés Lillini han encontrado en cada obstáculo la oportunidad para demostrar nuevamente la personalidad que tiene este equipo. Las cosas marchan de la mejor manera en la Concachampions y repetir lo hecho en el Apertura 2021 no parece descabellado, toda vez que los universitarios podrían incluso quedar a tres puntos del liderato que comparten Pachuca y Tigres.

"Tenemos que saber que somos un equipo que tiene limitaciones y grandes cosas que sacamos y que hemos mejorado, nos tenemos que basar en eso. ¿Quién se para en frente? No importa, hoy es un Clásico, es una motivación extra para el futbolista en la cancha por el ambiente que hay, pero no más que eso", dijo Lillini en declaraciones a Línea de 4 previo al Clásico Capitalino.

Es por eso que Solari está ante su partido más importante como director técnico del América. Una victoria puede significar el voto de confianza para comenzar a recuperar las sensaciones que tuvo el equipo a lo largo de su gestión; una derrota, por el contrario, podría terminar lo que empezó hace unos meses en los cuartos de final del torneo Apertura 2021.