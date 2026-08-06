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RB Leipzig v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traducido por

¡Pulla a Fabrizio Romano! El comunicado del RB Leipzig sobre el traspaso de Yan Diomande al Real Madrid contenía un detalle explosivo

Bundesliga
Fichajes
Primera División
Y. Diomande
RB Leipzig
Real Madrid

El traspaso de Yan Diomande al Real Madrid ya está definitivamente cerrado. RB Leipzig no pudo evitar, a raíz de ello, lanzar otra pulla al experto en fichajes Fabrizio Romano.

"HERE WE ACTUALLY GO" tituló el club de la Bundesliga el anuncio oficial del fichaje de Diomande en las redes sociales. Un claro dardo dirigido a Romano, que, como es sabido, siempre encabeza sus publicaciones sobre sus informaciones de traspasos ya cerrados con "HERE WE GO".

El periodista italiano especializado en fichajes, últimamente en el punto de mira, había dado por hecho hace ya algunos días el traspaso de Diomande al Madrid. A raíz de ello, el Leipzig ya había lanzado una pulla a Romano en la figura de su director general deportivo, Marcel Schäfer: "Está claro que uno que otro llamado experto en fichajes ya había informado hace entre siete y diez días de que algo estaba 'done' o era 'Here we go'. Simplemente, no es así. Hay conversaciones de por medio con distintas partes implicadas", dijo Schäfer durante la concentración de pretemporada del RB en Austria.

Mientras tanto, entre el Real, el Leipzig y Diomande ya está todo cerrado. En la tarde del jueves, ambos clubes confirmaron la operación, y los madrileños pagarán al parecer una cantidad fija de 125 millones de euros. Incluyendo bonus, la suma podría ascender, según se informa, hasta los 140 millones de euros.

Yan Diomande ha firmado un contrato de siete años con el Real Madrid

Por Diomande, que llegó a Leipzig el pasado verano procedente del CD Leganés, se habían interesado varios grandes clubes europeos tras su fortísimo estreno en la Bundesliga. También el Liverpool, el Paris Saint-Germain y el Manchester City tantearon al atacante de 19 años y supuestamente llegaron a ofrecer alrededor de 100 millones de euros. Sin embargo, el RB se mantuvo firme en sus exigencias, bastante más elevadas, que ahora sí ha satisfecho el Real.


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DiomandeGetty Images

"El fichaje por el Real Madrid es para mí el cumplimiento de un sueño de infancia", celebró Diomande, que en el Bernabéu ha firmado un contrato de siete años hasta 2033.

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