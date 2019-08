Pulgar valora el peso de Pizarro, Aránguiz y Vidal en su presentación con Fiorentina

Erick Pulgar siguió el consejo de David Pizarro para firmar, por , un contrato de cuatro años, uno más que Pek en la Viola. De hecho, a tal influencia llegó su comunicación con el retirado futbolista, que optó por el número 7 para su camiseta. "El 7 de Pek", bromeó uno de los periodistas presentes esta mañana en el Artemio Franchi.

"Hablé con Pizarro y me ayudó a elegir. El nuevo proyecto y el nuevo presidente me hacen feliz y con ganas de estar acá. Ahora quiero entrenar y reunirme con el equipo para estar preparado", señaló el mediocentro de en una rueda de prensa que se extendió por 17 minutos en un fluido italiano, el idioma que adquirió en su tiempo defendiendo al .

"He crecido mucho, ya sea en el Bologna como en la Selección. Hace tiempo que jugando con Vidal y Aránguiz al lado mío he mejorado mucho", tiró en relación a sus compañeros en la titularidad del mediocampo de La Roja, tríada que destacó en la última Copa América y que, con los tres aún en el más alto nivel, se anticipa como el grupo que hará el peso de las próximas Eliminatorias Sudamericanas a 2022.

Cabe recordar que, además de Pizarro, la Fiore tiene un vínculo estrecho con Chile. Por sus filas pasaron Jaime Valdés (2004-2005) Luis Jiménez (2005-2006), Matías Fernández (2012-2016 -hasta 2015 junto a Pek-) y Marcelo Larrondo (2012-2013). Es el turno de Pulgar, que ya pasó el reconocimiento médico, firmó y entrenó, de hacer historia.

