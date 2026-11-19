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La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) anunció la lista de candidatos a la presidencia para las elecciones que se celebrarán en marzo de 2027 en Marruecos.

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Ayer, miércoles 18 de noviembre, se cerró el plazo para presentar candidaturas a las elecciones presidenciales de la Federación Internacional de Fútbol.

Gianni Infantino aspira a ser reelegido presidente de la FIFA y ya sabe que tendrá que imponerse a dos rivales para mantenerse en el cargo.

Ante una oposición cada vez mayor, el suizo deberá competir con el japonés Kozo Tashima, además de con el candidato francés respaldado por la UEFA, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo.

La FIFA confirmó en un comunicado oficial, este jueves, los nombres de los tres candidatos que optan a la presidencia.

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El organismo explicó que, tras la convocatoria de las elecciones por parte del Consejo de la FIFA el 29 de abril de 2026, la Secretaría General de la FIFA recibió las siguientes candidaturas, presentadas por las federaciones miembro, para las elecciones presidenciales que se celebrarán durante el 77.º Congreso de la FIFA en Rabat (Marruecos), el 18 de marzo de 2027.

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Los candidatos, por orden alfabético de apellido, son: Philippe Diallo, Gianni Infantino y Kohzo Tashima.

De acuerdo con el Reglamento de Gobernanza de la FIFA, las candidaturas se remitieron a la Comisión Electoral para su revisión y para determinar la elegibilidad de los candidatos.

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Tal y como establecen los Estatutos de la FIFA y el calendario electoral, las federaciones miembro serán informadas de los nombres de los candidatos admitidos a más tardar el 18 de febrero de 2027.

La UEFA enciende la lucha por la presidencia

Aunque todo apuntaba a que Infantino sería reelegido sin oposición, la situación cambió rápidamente cuando la UEFA decidió presentar un candidato para competir con el actual presidente, que recibe duras críticas desde el Mundial del pasado verano.

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Las federaciones nacionales europeas representadas en el Comité Ejecutivo de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y en el Consejo de la FIFA anunciaron su apoyo unánime a la candidatura de Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, en las elecciones a la presidencia de la FIFA previstas para marzo de 2027.

Según un comunicado oficial publicado en la web de la UEFA, esta postura se adoptó en una reunión presidida por Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA, en la que las federaciones invitaron formalmente a Diallo a presentarse a las elecciones y se comprometieron a brindarle todo su apoyo.

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Philippe Diallo cuenta con una amplia experiencia en los distintos niveles del fútbol: dirigió la organización que representa a los clubes de fútbol profesional franceses, formó parte del consejo de administración de la Liga de Fútbol Profesional de Francia y trabajó en los órganos de resolución de disputas de la FIFA.

Diallo asumió la presidencia de la Federación Francesa de Fútbol antes de incorporarse al Comité Ejecutivo de la UEFA en 2023.

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Ante la seria preocupación por el rumbo que está tomando la FIFA, las federaciones nacionales europeas reclamaron renovar la unidad y reforzar la confianza dentro de la comunidad futbolística mundial.

Las federaciones subrayaron la necesidad de que la FIFA sitúe el desarrollo del juego en todas las regiones del mundo como su máxima prioridad, con el compromiso de cumplir los más altos estándares de gobernanza y de trabajar en estrecha colaboración con las federaciones miembro, las confederaciones y todas las partes implicadas en el fútbol.