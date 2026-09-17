Amir Bouhamdi está viviendo esta temporada su irrupción en el PSV, y eso conduce de inmediato a preguntas sobre su futuro. Porque, ¿para qué país quiere disputar sus partidos internacionales el extremo izquierdo de dieciocho años: Países Bajos o Marruecos?

Bouhamdi nació en Sittard y, por tanto, creció en Países Bajos. Pero debido a la nacionalidad de sus padres también puede elegir a Marruecos.

«Mientras tanto me siento de Eindhoven, pero mi origen marroquí es una parte importante de mi identidad», dice al respecto en la revista De PSV Supporter.

«He jugado con la selección sub-18 de Países Bajos y también me llamaron una vez para la sub-20 de Marruecos. Por desgracia, entonces no pude ir por una lesión».

«Así que todavía puedo jugar con ambos países. Si en algún momento llega esa elección, ya veré qué hago. No tengo que tomar esa decisión ahora. Mi foco está en el PSV y en mi desarrollo aquí».

Bouhamdi jugó en las categorías inferiores del Roda JC y del PSV. A principios de agosto debutó con el primer equipo del conjunto de Eindhoven, en el duelo perdido por 0-4 ante el AZ por la Johan Cruyff Schaal.

En total, Bouhamdi suma actualmente seis partidos con el primer equipo del PSV. En ellos dio dos asistencias. Con el Jong PSV, el talento ha disputado hasta ahora trece encuentros: un gol y tres asistencias.