«¡Puedo hacerlo!»: La joven promesa del Liverpool Rio Ngumoha aspira a ganar el Balón de Oro tras el histórico triunfo de Harry Kane

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El adolescente del Liverpool Rio Ngumoha se ha marcado como objetivo ganar el Balón de Oro tras inspirarse en el histórico triunfo de Harry Kane. El talentoso extremo cree que el reciente éxito del delantero de Inglaterra puede motivar a una nueva generación de futbolistas a convertirse en los mejores del mundo.

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Ngumoha sueña con ganar el Balón de Oro

Ngumoha ha declarado sin rodeos que aspira a ganar el Balón de Oro durante su carrera. El jugador de 18 años cree que tiene el talento natural y la determinación necesarios para conquistar algún día el máximo galardón individual del fútbol.

Sus ambiciosas declaraciones llegan después del reciente éxito de Kane, que se hizo con el prestigioso premio el mes pasado. El delantero del Bayern de Múnich hizo historia al convertirse en el primer inglés en ganarlo desde que Michael Owen lo lograra en 2001. El joven atacante espera seguir exactamente sus pasos mientras continúa su rápido ascenso en Anfield.

El triunfo de Kane inspira a una nueva generación

Ngumoha cree que el histórico logro del delantero del Bayern tendrá un profundo impacto en la actual generación de futbolistas ingleses. Insiste en que ver a un compatriota reconocido universalmente como el mejor del mundo supone una enorme motivación para los jugadores más jóvenes.

«Que Harry Kane haya ganado el Balón de Oro es, sin duda, algo muy importante», afirmó Ngumoha, según recoge Reuters. «También ha ayudado al fútbol inglés, porque todo el mundo ha visto a uno de los nuestros ganar el Balón de Oro.

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»Sin duda, anima a muchos más a querer ser reconocidos como el mejor jugador del mundo. A mí me gustaría conseguirlo y creo que puedo hacerlo».

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Deja huella en el escenario europeo

Ngumoha ya está destacando en el Liverpool esta temporada. El dinámico extremo se ha consolidado rápidamente como una pieza clave del primer equipo pese a la enorme presión.

Hace poco mostró su enorme potencial en la máxima competición europea. Ngumoha desempeñó un papel crucial en la emocionante victoria del Liverpool por 4-3 ante el Villarreal en la Champions League el mes pasado y demostró que puede rendir en partidos de máxima exigencia.

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Su rendimiento en el club también se ha trasladado a la selección. Ngumoha está adquiriendo rápidamente una valiosa experiencia al más alto nivel y representa a una nueva generación de prometedores atacantes ingleses.

Inglaterra afronta dos pruebas en la Liga de Naciones

Su destacada forma en el club le ha valido al adolescente una nueva convocatoria con Inglaterra. Ngumoha ya ha disputado tres partidos con la selección absoluta desde su debut internacional en junio.

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Ahora espera tener un papel importante en los decisivos encuentros de la Liga de Naciones de esta semana. Inglaterra recibe a Croacia en Wembley el jueves por la noche. Tras el partido en Londres, la selección afrontará una exigente visita: viajará a Madrid para medirse a España el domingo.