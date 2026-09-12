El belga Thomas Meunier, actual jugador del Sunderland y exjugador del Lille, criticó el enloquecido aumento en los precios de los futbolistas, subrayando que el valor de los traspasos ya no es un criterio lógico para juzgar el nivel de un jugador, y ello tras el fichaje del marroquí Ayoub Bouaddi por el Manchester City a cambio de 100 millones de euros.

Meunier había jugado junto a Bouaddi en las filas del Lille durante la temporada 2024-2025, y conoce bien el potencial que posee el centrocampista marroquí, por lo que no dudó en elogiar su talento, pero al mismo tiempo rechazó vincular su valor con la enorme cantidad que pagó el club inglés para incorporarlo.

Meunier dijo, en unas declaraciones recogidas por la cadena "Foot Mercato": "Ayoub es un jugador asombroso, pero ya no hace falta hablar de dinero, porque ya no hay ninguna lógica en el mercado de fichajes".

Y añadió el jugador belga de 35 años: "Puedes comprar un burro por 200 millones de libras esterlinas, y comprar un jugador muy bueno por 20 millones. Ya no tiene ningún sentido".

Bouaddi: del Lille al Manchester City

Pese a sus críticas al mercado de fichajes, Meunier afirmó que Bouaddi merece los elogios, después de que el joven jugador continuara su progresión de manera notable desde su aparición con el primer equipo del Lille.

Bouaddi había disputado 96 partidos con la camiseta de su club francés, antes de llamar aún más la atención durante su participación con la selección de Marruecos en el Mundial 2026, donde fue titular en 5 de los 6 partidos que disputó Marruecos en el torneo.

Este brillo llevó a varios de los grandes clubes europeos a entrar en una carrera por hacerse con los servicios del jugador, entre ellos el Arsenal, el Manchester United y el Bayern Munich, antes de que el Manchester City cerrara la operación a su favor.

Bouaddi se trasladó al club inglés a cambio de 100 millones de euros, en un fichaje récord para el Lille, convirtiéndose el valor de su traspaso en un claro ejemplo del gran aumento en los precios de los jugadores, algo que Meunier criticó con dureza.

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