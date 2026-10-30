«¡Pueden marcar cuatro o cinco!»: Enzo Maresca lanza una seria advertencia antes del duelo contra el Brighton

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El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, advirtió a sus jugadores de que encontrar el equilibrio táctico es esencial para frenar a un Brighton agresivo en el Etihad Stadium. Maresca también confirmó que el extremo Antoine Semenyo sigue siendo la única baja por lesión del club.

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El City se prepara para una revancha inmediata ante un Brighton en plena forma

El Manchester City, líder de la Premier League, recibe en el Etihad Stadium al Brighton, tercero en la clasificación, solo tres días después de su trepidante encuentro en la Carabao Cup. El City pasó de ronda en los penaltis tras un empate 2-2, lo que prepara el terreno para un duelo liguero de gran importancia.

El entrenador del Brighton, Fabian Hurzeler, expresó su deseo de revancha tras la eliminación copera del miércoles.

Maresca espera otra dura prueba ante el equipo revelación de la liga.

Maresca advierte del ataque agresivo del Brighton

Maresca señaló la presión individual y el estilo de ataque directo del Brighton como grandes amenazas para su defensa. «Esta temporada tienen un estilo algo diferente al del año pasado y al de hace dos años, cuando yo estaba en el Chelsea», explicó Maresca.

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«Esta temporada hacen mucha más presión individual y son algo más directos al atacar, pero siempre atacan de forma proactiva y agresiva».

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«Pueden marcar tres, cuatro o cinco goles contra cualquier equipo. Crean muchas ocasiones. Por eso necesitas el equilibrio adecuado... Va a ser un partido difícil», advirtió el italiano.

Semenyo sigue siendo la única baja en medio de las rotaciones

Sobre el estado de la plantilla, Maresca confirmó que el extremo Antoine Semenyo sigue de baja por una lesión sufrida ante el Ipswich Town. «Todos están disponibles. Aparte de Antoine Semenyo, todos los demás están disponibles», confirmó Maresca.

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«Está bien. Está de buen ánimo. Está en las instalaciones haciendo las sesiones de recuperación y la terapia que necesita, pero todavía es demasiado pronto».

Figuras como Erling Haaland, Josko Gvardiol, Ruben Dias y Gianluigi Donnarumma regresan a la convocatoria tras descansar entre semana.

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El City se centra en ir partido a partido

Pese a sus próximas visitas al RB Leipzig y al Nottingham Forest, Maresca se negó a pensar más allá del partido del sábado.

«Estoy pensando en mañana. Solo vamos partido a partido», afirmó Maresca.

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El City está totalmente centrado en lograr la victoria ante el Brighton en el Etihad Stadium.