«Que haya triunfado en el extranjero es realmente notable y, por supuesto, le ha ayudado a progresar», declaró el exgoleador en una entrevista con ran.

Tresoldi, que está en boca de todos tras su triplete en la victoria por 4-3 del Club Brujas ante el Inter de Milán, ha ganado aún más fortaleza física y confianza en sí mismo esta temporada. «Que también marque en la Champions League es una señal importante de que puede competir al máximo nivel internacional, y no solo en la liga belga», explicó Bierhoff, quien subrayó: «Si sigue así, sin duda puede resolver el problema de la delantera de la selección alemana».

Por ello, a Bierhoff «le gustaría, por supuesto» que Tresoldi se comprometiera a jugar con la selección alemana. Por sus raíces, el futbolista de 22 años también podría jugar tanto con la selección italiana como con la argentina. Ambas federaciones, al igual que la DFB, han tratado de convencer a Tresoldi en el pasado, pero él sigue sin tomar una decisión. Antes quiere disputar con Alemania la Eurocopa sub-21 con tranquilidad.

«Por eso creo que no hay que perder tiempo», dijo Bierhoff. «Pero, que yo sepa, la DFB ya está en contacto con él». Al fin y al cabo, la DFB necesita «todos los talentos posibles, especialmente en la delantera». No obstante, Tresoldi debe tomar la decisión «no solo desde el punto de vista deportivo, sino también con el corazón».

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¿Por qué podría Nicolo Tresoldi jugar también con Italia y Argentina?

El exjugador del Hannover nació en Cagliari, en Cerdeña, y tiene padre italiano y madre argentina. A los 13 años se trasladó con su familia a Baja Sajonia, donde acabó convirtiéndose en profesional en el Hannover 96. En 2022, Tresoldi obtuvo la ciudadanía alemana por naturalización.

Además de elegir selección, es probable que Tresoldi dé pronto el siguiente paso a nivel de clubes. Ya en verano persistían los rumores sobre un posible fichaje por un club de primer nivel. Entre otros, el Borussia Dortmund habría mostrado interés, en caso de que Serhou Guirassy abandone el club.

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Nicolo Tresoldi: ¿rumbo al AC Milan, el club de sus sueños?

Con motivo del duelo del Brujas contra el Inter, su padre, Emanuele, reveló además que Tresoldi es seguidor del AC Milan. «Se enamoró de Kaká, Inzaghi y Pato, y fue imposible hacerle cambiar de opinión», dijo. Por eso descartó categóricamente un posible fichaje por los nerazzurri: «No estoy seguro de que lo aceptara. Sus sentimientos de aficionado podrían imponerse. Su sueño es vestir la camiseta del AC Milan».

Por su parte, Bierhoff, exdelantero rossonero, ve posible que Tresoldi llegue pronto a la metrópoli italiana. El joven tiene potencial para «jugar con éxito en un club tan grande y de renombre internacional». Sin embargo, matizó: «El AC Milan no es actualmente el equipo de primer nivel internacional en el que tuve la oportunidad de jugar en su día».