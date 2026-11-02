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Michael Carrick ha respondido con firmeza antes de una semana decisiva para su etapa al frente del Manchester United y ha insistido en que sigue con energía pese a las intensas especulaciones sobre su continuidad en el cargo. El técnico, muy cuestionado, se encuentra en una situación precaria tras una pésima racha de resultados que ha dejado la temporada del Manchester United sumida en una crisis.

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Carrick hace oídos sordos al ruido

El entrenador del Manchester United afronta el periodo más difícil de su carrera en los banquillos mientras prepara una eliminatoria decisiva de la Champions League contra la Roma. El equipo encadena ya nueve partidos sin ganar y la presión de la afición de Old Trafford y de la directiva del club está llegando al límite.

Pese a las informaciones que apuntan a que su continuidad será examinada durante el próximo parón internacional, Carrick se muestra sorprendentemente tranquilo ante la incertidumbre sobre su futuro en el club.

«Puedo mirar hacia el futuro, pero nunca se sabe qué va a pasar», afirmó Carrick en una rueda de prensa difundida por la cuenta oficial del club en redes sociales. «Eso no cambia nuestra preparación para el partido de mañana y, de hecho, tengo muchas ganas de jugarlo. Estoy deseando que llegue. Quizá penséis que estoy loco por los resultados que hemos tenido y por lo que está pasando, pero tengo muchas ganas de que llegue el partido de mañana y eso es lo único en lo que estoy centrado. Después pasará lo que tenga que pasar, tome el rumbo que tome, pero primero queremos que mañana por la noche sea una gran noche».

En defensa de Lisandro Martinez

Buena parte de las críticas recientes se han dirigido a Lisandro Martinez, cuyo rendimiento ha caído al mismo tiempo que los resultados de su equipo. El defensa argentino fue expulsado en una reciente derrota ante el Chelsea y ha sido acusado de estar distraído por su situación contractual, ya que su contrato vence al final de la presente temporada. Algunos incluso han cuestionado si sus críticas abiertas al director de fútbol Jason Wilcox indican que quiere forzar su salida de Manchester, pero su entrenador no tardó en descartar esas teorías.a

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«No me preocupa en absoluto el compromiso», afirmó el entrenador. «Hay muy buen ambiente en el vestuario. Ya lo he dicho antes: no cuestiono en absoluto el compromiso de los jugadores con el club, conmigo y entre ellos. Tenemos que jugar mejor y podemos tomar mejores decisiones, pero el compromiso no es un problema en absoluto».

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Aumenta la presión en Old Trafford

El ambiente en el Teatro de los Sueños se ha vuelto cada vez más tóxico: la afición despidió al equipo con silbidos tras la contundente derrota por 3-0 ante el Bournemouth. Aunque Carrick ha esquivado las críticas más duras de los seguidores, los jugadores han sentido de lleno su decepción.

Los partidos contra la Roma y el Aston Villa podrían decidir si el excentrocampista de Inglaterra sigue en el banquillo. Hay mucho en juego para una plantilla que parece tener poca confianza, pero que, según su entrenador, mantiene un alto grado de compromiso profesional.