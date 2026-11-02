Michael Carrick ha respondido con firmeza antes de una semana decisiva para su etapa al frente del Manchester United y ha insistido en que sigue con energía pese a las intensas especulaciones sobre su continuidad en el cargo. El técnico, muy cuestionado, se encuentra en una situación precaria tras una pésima racha de resultados que ha dejado la temporada del Manchester United sumida en una crisis.
Carrick hace oídos sordos al ruido
El entrenador del Manchester United afronta el periodo más difícil de su carrera en los banquillos mientras prepara una eliminatoria decisiva de la Champions League contra la Roma. El equipo encadena ya nueve partidos sin ganar y la presión de la afición de Old Trafford y de la directiva del club está llegando al límite.
Pese a las informaciones que apuntan a que su continuidad será examinada durante el próximo parón internacional, Carrick se muestra sorprendentemente tranquilo ante la incertidumbre sobre su futuro en el club.
«Puedo mirar hacia el futuro, pero nunca se sabe qué va a pasar», afirmó Carrick en una rueda de prensa difundida por la cuenta oficial del club en redes sociales. «Eso no cambia nuestra preparación para el partido de mañana y, de hecho, tengo muchas ganas de jugarlo. Estoy deseando que llegue. Quizá penséis que estoy loco por los resultados que hemos tenido y por lo que está pasando, pero tengo muchas ganas de que llegue el partido de mañana y eso es lo único en lo que estoy centrado. Después pasará lo que tenga que pasar, tome el rumbo que tome, pero primero queremos que mañana por la noche sea una gran noche».
En defensa de Lisandro Martinez
Buena parte de las críticas recientes se han dirigido a Lisandro Martinez, cuyo rendimiento ha caído al mismo tiempo que los resultados de su equipo. El defensa argentino fue expulsado en una reciente derrota ante el Chelsea y ha sido acusado de estar distraído por su situación contractual, ya que su contrato vence al final de la presente temporada. Algunos incluso han cuestionado si sus críticas abiertas al director de fútbol Jason Wilcox indican que quiere forzar su salida de Manchester, pero su entrenador no tardó en descartar esas teorías.a
«No me preocupa en absoluto el compromiso», afirmó el entrenador. «Hay muy buen ambiente en el vestuario. Ya lo he dicho antes: no cuestiono en absoluto el compromiso de los jugadores con el club, conmigo y entre ellos. Tenemos que jugar mejor y podemos tomar mejores decisiones, pero el compromiso no es un problema en absoluto».
Aumenta la presión en Old Trafford
El ambiente en el Teatro de los Sueños se ha vuelto cada vez más tóxico: la afición despidió al equipo con silbidos tras la contundente derrota por 3-0 ante el Bournemouth. Aunque Carrick ha esquivado las críticas más duras de los seguidores, los jugadores han sentido de lleno su decepción.
Los partidos contra la Roma y el Aston Villa podrían decidir si el excentrocampista de Inglaterra sigue en el banquillo. Hay mucho en juego para una plantilla que parece tener poca confianza, pero que, según su entrenador, mantiene un alto grado de compromiso profesional.
Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.
Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.
No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.
Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.
Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.
Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.
A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:
“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”
“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”
“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”