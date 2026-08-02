



El Borussia Mönchengladbach se prepara junto al lago Tegernsee para la nueva temporada de la Bundesliga. Quien no está presente es el internacional estadounidense Giovanni Reyna. El que en su día fue un supertalento ha sido liberado para mantener conversaciones con «otro club».

Así lo comunicó el Gladbach en un comunicado. Según se informa, ese otro club es el Racing de Estrasburgo. Reyna, que en el Mundial 2026 en Norteamérica marcó el 4-1 definitivo en el debut ante Paraguay, parece estar a punto de cambiar la Bundesliga por Francia.

El centrocampista, que sigue teniendo solo 23 años, llegó en 2019 a la cantera del Borussia Dortmund y un año después debutó en la Bundesliga. "El chico es condenadamente bueno. Podría haber firmado por cualquier club del mundo, pero al final eligió al Borussia Dortmund", citó en su momento Transfermarkt a Sebastian Geppert, desde hace poco asistente de Edin Terzic en el Athletic Club y durante mucho tiempo entrenador de cantera del BVB.

Reyna disputó 105 partidos como profesional con el BVB hasta 2025, pero no logró dar el salto definitivo, también por culpa de numerosas lesiones. Después de pasar la segunda vuelta de 2024 cedido en el Nottingham Forest y de no poder asentarse después en el BVB, el pasado verano se marchó al Borussia Mönchengladbach por cuatro millones de euros.

¿Cuántos partidos disputó Giovanni Reyna con el Borussia Mönchengladbach?

En el Bajo Rin disputó 19 partidos de Bundesliga, aunque no pudo completar los 90 minutos en ninguno de ellos.

Ahora, por tanto, podrá intentar relanzar su carrera en una nueva liga.

El Mönchengladbach estaría dispuesto a vender a Reyna por una cantidad de traspaso baja. En el club francés, octavo en la pasada temporada de la Ligue 1, Reyna se encontraría con un ataque de gran calidad liderado por el internacional paraguayo Julio Enciso, en el que bien podría hacer valer sus virtudes.



