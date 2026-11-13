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Jordi Cruijff, director técnico del Ajax de Ámsterdam, está especialmente satisfecho con el fichaje del portero Marc-Andre ter Stegen.

«Ter Stegen puede jugar donde quiera, pero aun así tiene la ambición de jugar en el Ajax», recoge Ajax Showtime en declaraciones de Cruijff. «Esos son fichajes bonitos».

El Ajax ha incorporado a ter Stegen cedido por el FC Barcelona hasta el final de la presente temporada. El portero internacional alemán tiene contrato con el club azulgrana hasta 2028. A principios de agosto, el destacado club neerlandés hizo oficial el llamativo fichaje de ter Stegen.

Aunque el jugador de 34 años había recibido algunas críticas al principio, ahora convence con actuaciones sólidas y constantes. Ter Stegen ha disputado hasta ahora 16 partidos con el Ajax, que se ha situado en la lucha por el título de la Eredivisie. Con solo un punto menos que el líder, el PSV Eindhoven, el club con más títulos ocupa actualmente la tercera posición.

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Un elogio especial para ter Stegen: «Me vuelve loco»

«Ter Stegen me vuelve loco en los entrenamientos», declaró recientemente el delantero del Ajax Tolu Arokodare a Het Laatste Nieuws para elogiar especialmente al nuevo portero. «A veces es increíblemente frustrante ver cómo para un disparo tras otro. Dan ganas de pegarle».

Getty Images

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En el Barcelona, ter Stegen ya no tenía perspectivas de jugar con regularidad, puesto que Joan Garcia es el titular indiscutible en la portería del campeón de España. En busca de minutos, ter Stegen se marchó cedido al FC Girona en la segunda vuelta de la temporada pasada, pero pronto sufrió una lesión en el muslo y, por ello, tampoco pudo volver a presentar su candidatura para disputar el Mundial.

Ahora que vuelve a ser titular indiscutible en el Ajax, ter Stegen también ha recuperado, por el momento, esa condición en la selección nacional. El nuevo seleccionador alemán, Jürgen Klopp, lo ha designado por ahora como el número uno de la selección alemana. El viernes por la noche, ter Stegen disputará ante Serbia, en la Nations League, su 46.º partido internacional.